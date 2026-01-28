Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τα επτά αετόπουλα στο αεροδρόμιο και από εκεί ραντεβού στη θ4 της Τούμπας.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ετοιμάζουν υποδοχή στα επτά αετόπουλα που έφυγαν από τη ζωή στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Μία υποδοχή που δεν θα έχει γιορτινό χαρακτήρα όπως στο παρελθόν. Θα είναι μία τιμή στα παιδιά που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

Οι σύνδεσμοι οπαδών του ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση κι έδωσαν ραντεβού στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Από εκεί θα οδηγήσουν τα επτά αετόπουλα στη θ4 της Τούμπας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινώθει αύριο πρωί), ώστε να τους υποδεχθουμε για τελευταία φορά .

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».