ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τρομερή ιστορία επιζήσαντα οπαδού
Η ιστορία ενός εκ των οπαδών που επέζησαν στο τραγικό δυστύχημα, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ είναι συγκλονιστική.
Στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε ότι ο 28χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε τη μητέρα του σε μικρή ηλικία και ότι πριν τέσσερις μήνες είχε τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Και τότε και τώρα η πρώτη του φράση ήταν «με τράβηξε η μητέρα μου».
Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, ειπώθηκε ότι προσπάθησε να σώσει τον 20χρονο και του είπε την ατάκα «Όχι, εσύ δεν θα μου πεθάνεις».
Το ρεπορτάζ
