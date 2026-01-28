Ένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέζησαν είχε τροχαίο με τη μηχανή του πριν τέσσερις μήνες, ενώ σε μικρή ηλικία έχασε τη μητέρα του.

Η ιστορία ενός εκ των οπαδών που επέζησαν στο τραγικό δυστύχημα, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ είναι συγκλονιστική.

Στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε ότι ο 28χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε τη μητέρα του σε μικρή ηλικία και ότι πριν τέσσερις μήνες είχε τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Και τότε και τώρα η πρώτη του φράση ήταν «με τράβηξε η μητέρα μου».

Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, ειπώθηκε ότι προσπάθησε να σώσει τον 20χρονο και του είπε την ατάκα «Όχι, εσύ δεν θα μου πεθάνεις».

Το ρεπορτάζ