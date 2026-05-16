Η Σέλτικ «σόκαρε» τη Χαρτς στο φινάλε και κατέκτησε το πρωτάθλημα Σκωτίας για 56η φορά, με το αποτέλεσμα να επηρεάζει τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η Σέλτικ πλήγωσε τη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στο φινάλε και το τελικό 3-1 έδωσε στους Καθολικούς το 56ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους, ενώ στέρησε από τις Καρδιές το πέμπτο τους και το πρώτο μετά από 66 ολόκληρα χρόνια και το μακρινό 1960.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε την ΑΕΚ στην προσπάθειά της να είναι στους ισχυρούς των playoffs του Champions League, αφού η Ένωση ήθελε την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Εδιμβούργου.

Εκτός από την ΑΕΚ έχει αντίκτυπο και στους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, καθώς οι δύο ομάδες έμαθαν τον έναν από τους τρεις πιθανούς αντιπάλους τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Υπενθυμίζουμε πως όποιος από τους δύο τερματίσει δεύτερος στα playoffs της Stoiximan Super League, οδεύει προς τον συγκεκριμένο... δρόμο. Ο Δικέφαλος του Βορρά όπως και οι Πειραιώτες θα βρεθούν στους ισχυρούς σε περίπτωση που ένας από τους δύο «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση.

Έτσι στον δεύτερο προκριματικό θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που θα τερματίσει επίσης δεύτερη από τα πρωταθλήματα Αυστρίας, Πολωνίας και Σκωτίας.

Να σημειωθεί πως οι ερυθρόλευκοι έχουν πιθανότητες να βρεθούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο εάν η Άστον Βίλα σηκώσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ (20/05, 22:00) και μείνει εντός τετράδας στην Premier League.