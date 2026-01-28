Φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται μεμονωμένα στη Λιόν αναζητούν τρόπο να τιμήσουν τους επτά συνοπαδούς που έφυγαν από τη ζωή. Αποστολή στη Γαλλία Σταύρος Σουντουλίδης.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν ν' ακυρώσουν τις εκδρομές στη Λιόν μετά το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά αετόπουλα. Πολλοί που είχαν αναχωρήσει, παράλληλα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους.

Υπάρχουν, όμως, εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ από σήμερα στην πόλη της Λιόν, που είχαν προγραμματίσει να μεταβούν μεμονωμένα στη γαλλική πόλη. Οι οπαδοί του Δικεφάλου αναζητούν απαντήσεις, πρώτον στο αν θα μπορέσουν να τιμήσουν αύριο στο κέντρο της πόλης τη μνήμη των 7+1 φίλων της ομάδας, αφού έφυγε κι ένας 55χρονος φίλος του ΠΑΟΚ από τη Λάρισα (είχε πρόβλημα στην καρδιά και υπέστη ανακοπή όταν έμαθε για το δυστύχημα και τον θάνατο φίλου του) και δεύτερον τι θα γίνει με την πρόσβασή τους στο Groupama Stadium.

Ως γνωστό τα τμήματα 428-431 για τους φιλοξενούμενους οπαδούς θα παραμείνουν κλειστά. Όπως μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, ο αριθμός των Ελλήνων στην πόλη είναι πολύ μεγάλος χωρίς να εχει συμβεί το παραμικρό κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ειναι στη Λιόν και αν επιθυμεί να μπει σε άλλες θύρες, αλλά για κάτι τέτοιο θα πρέπει να δώσει έγκριση η Λιόν.