Αυτόνομη Θύρα 10: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων»

Οι οπαδοί του Ηρακλή και συγκεκριμένα η Αυτόνομη Θύρα 10, εξέφρασαν τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος που στοίχισε την ζωή σε 7 φίλαθλους του ΠΑΟΚ.

Σε πένθος βύθισε όλη την χώρα η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στους δρόμους της Ρουμανίας, στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πήγαιναν στη Γαλλία για το ματς με την Λυόν όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν σε προσπάθεια για προσπέραση συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Από την πρώτη στιγμή ομάδες, οπαδοί και πολιτικοί εξέφρασαν την θλίψη τους, με την Αυτόνομη Θύρα 10 του Ηρακλή να αναφέρει τα εξής: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων».