ΕΟΕ: «Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με ανακοίνωσή της εξέφρασε τον σεβασμό και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, μετά τον αδόκητο χαμό τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο αδόκητος χαμός των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από την Τιμισοάρα, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, με συλλόγους, φορείς και πρόσωπα της πολιτικής ζωής να έχουν εκφράσει την οδυνή τους.

Ανάμεσά τους και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία στο άκουσμα του τραγικού νέου, με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τον «σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σύσσωμη η Ολομέλεια της ΕΟΕ στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται ξανά από μια ανείπωτη απώλεια».