Νέο video από τον τόπο του δυστυχήματος στη Ρουμανία δείχνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ, ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Λιόν στο πλαίσιο του Europa League.

Ρουμανική ιστοσελίδα δημοσίευσε νέο video που δείχνει τη μοιραία στιγμή από την αντίθετη πλευρά του δρόμου, πίσω από το φορτηγό με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.