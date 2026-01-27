Νέο ζήτημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με την Ρόμα, αφού ο Φακούντο Πελίστρι δεν μπόρεσε να προπονηθεί

Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Ρόμα την Πέμπτη (29/01) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Φακούντο Πελίστρι να κάνει αποφόρτιση και να μην συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα ελέω ενοχλήσεων που ένιωσε.

Κάπως έτσι ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση, όπως συμβαίνει και με τους Τζούρισιτς και Καλάμπρια που δεν προπονήθηκαν ούτε σήμερα.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ δεν πήγε ούτε σήμερα στην προπόνηση, αφού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ίωση ενώ ο Σέρβος επιθετικός μέσος έκανε ατομικό και δεν μπόρεσε να μετέχει στο ομαδικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, κυκλοφορία μπάλας και πρέσινγκ, ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Θεραπεία έκαναν οι Ντέσερς και Τσιριβέγια, με τον δεύτερο να γίνεται σήμερα γνωστό πως θα απουσιάσει για περίπου 1,5 μήνα μετά την θλάση που υπέστη στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού.

Αναλυτικά η ενημέρωση για την προπόνηση της Τρίτης έχει ως εξής: «Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Ρόμα (29/1, 22:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, κυκλοφορία μπάλας και πρέσινγκ, ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Αποφόρτιση λόγω ενοχλήσεων ακολούθησε ο Πελίστρι. Θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια (θλάση στη γαστροκνημία του δεξιού ποδιού), Ντέσερς, ενώ ατομικό ακολούθησε ο Τζούριτσιτς. Εκτός λόγω ίωσης έμεινε ο Καλάμπρια».