Οπαδός του ΠΑΟΚ ζήτησε τον Μόντριτς και ο Λόβρεν απάντησε: «Θα πρέπει να πουλήσω το νεφρό μου!»

Μία αρκετά αστεία στιχομυθία εκτυλιχθηκε μεταξύ του Ντέγιαν Λόβρεν και ενός φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος ζήτησε από τον Κροατή να φέρει στην ομάδα τον Λούκα Μόντριτς.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μετά τη σπουδαία νίκη στη Τούμπα απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις με 2-0 για τη 7η αγωνιστική του Europa League και ελέω της αναβολής του παιχνίδου με τη Κηφισιά, πήραν διήμερο ρεπό, το οποίο αποφάσισαν να αξιοποιήσουν ταξιδεύοντας.

Κάπως έτσι οι Ντέγιαν Λόβρεν, Χρήστος Ζαφείρης, Σουαλιό Μεϊτέ, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Κώστας Θυμιάνης και Φέντορ Τσάλοφ εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που τους δόθηκε, πραγματοποίησαν μία σύντομη απόδραση στο Μιλάνο, προκειμένου να χαλαρώσουν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, οι ποδοσφαιριστές του δικεφάλου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον σπουδαίο Κροάτη μέσο Λούκα Μόντριτς, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να αναλαμβάνει, όπως είναι λογικό, τις συστάσεις. Μάλιστα ανέβασε και μία φωτογραφία από την συνάντηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με λεζάντα: «Με τα αγόρια μου αυτές τις ημέρες».

Η ανάρτηση αυτή, όπως είναι φυσικό, έγινε αμέσως viral με πολλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ να ζητάνε από τους Θεσσαλονικείς να έρθει ο Μόντριτς στην ομάδα τους. Μάλιστα ένας «τρελαμένος» φίλαθλος του δικέφαλου ζήτησε από τον Λόβρεν να φέρει τον Κροάτη μέσο στο σύλλογο της συμπρωτεύουσας, με τον ίδιο να απαντάει γελώντας: «Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να πουλήσω και τα δύο μου νεφρά».