Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τους παίκτες για τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις.

Γιορτή στην Τούμπα με το που σφύριξε ο Ιταλός διαιτητής Σότσα, τη λήξη στο ματς του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις. Ο Δικέφαλος νίκησε 2-0 και ανέβηκε στην 11η θέση!

Οι παίκτες γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο, ο οποίος ζητούσε το διπλό και στη Γαλλία επί της Λυών.

Δείτε το βίντεο και φωτογραφίες