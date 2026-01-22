ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Τρέλα στην Τούμπα για τη σπουδαία νίκη
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τους παίκτες για τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις.
Γιορτή στην Τούμπα με το που σφύριξε ο Ιταλός διαιτητής Σότσα, τη λήξη στο ματς του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις. Ο Δικέφαλος νίκησε 2-0 και ανέβηκε στην 11η θέση!
Οι παίκτες γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο, ο οποίος ζητούσε το διπλό και στη Γαλλία επί της Λυών.
🙌 Αποθέωση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπέτις.#paokfc pic.twitter.com/nApIRvDoUD— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 22, 2026
@Photo credits: eurokinissi
