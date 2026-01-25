Ο Παναθηναϊκός «τσίγκλησε» τους οπαδούς για τα εισιτήρια του αγώνα με την Ρόμα με μία ανάρτηση με εικόνες από τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων» επί των Ρωμαίων με 3-2 το 2010.

Τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League θα τεθούν στην διάθεση των φίλων των «πρασίνων» το απόγευμα της Δευτέρας (26/01) στις 16:00.

Μία ημέρα πριν το «τριφύλλι» φρόντισε να το υπενθυμίσει στους οπαδούς του το γεγονός αυτό κάνοντας μία ανάρτηση που είχε άρωμα από το αντίστοιχο παιχνίδι των δύο ομάδων το 2010.

Στην σειρά των φωτογραφιών που υπάρχει στο ποστ αυτό υπάρχει μία συρραφή τεσσάρων εικόνων με την φράση «Ας ξαναζήσουμε το συναίσθημα αυτό», μία φωτογραφία με τον Σισέ να πανηγυρίζει και την ερώτηση αν θα ήθελε κανείς να μοιραστεί το συναίσθημα αυτό, έπειτα μία διπλή εικόνα με παίκτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν τα γκολ και τέλος ένα μήνυμα για τη μέρα και την ώρα του αγώνα.

If you were there in 2010, you know.

If you weren’t don’t miss this.



Get your tickets now at:https://t.co/sQZgeSagkZ ☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/8gL7TkLQNx — Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 25, 2026

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τα εισιτήρια

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (29/1, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 19/1 στις 4 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρόμα έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 20/21/33/34 30 € 22/23/24/30/31/32 55 € 26/28 105 € 29 205 € VIP 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION