Κυκλοφορούν την Δευτέρα (19/01) τα εισιτήρια για το ματς του Παναθηναϊκού με την Ρόμα

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φίλους του πως από την Δευτέρα (19/01) θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για το ματς με την Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημέρωσε τους οπαδούς του πως από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) στις 16:00 θα τεθούν στην διάθεσή τους τα εισιτήρια του αγώνα με την Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης πάντα και της ενίσχυσης για τον Ερασιτέχνη, που φτάνει τα 5 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (29/1, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 19/1 στις 4 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρόμα έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 20/21/33/34 30 € 22/23/24/30/31/32 55 € 26/28 105 € 29 205 € VIP 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION