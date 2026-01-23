Ράντου: Ο viral πανηγυρισμός μετά τη νίκη-πρόκριση της Θέλτα

Γιάννης Πολιάς
celta
Ο τρόπος με τον οποίον πανηγύρισε ο Ιονούτς Ράντου τη νίκη της Θέλτα ενάντια στη Λιλ, έκλεψε, αναμενόμενα, την παράσταση.

Το εντός έδρας 2-1 εις βάρος της Λιλ σφράγισε την πρόκριση της Θέλτα στα νοκ άουτ του Europa League, με τους παίκτες της ομάδας να ποζάρουν για την απαραίτητη πανηγυρική φωτογραφία μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Και όντας σε μεγάλα κέφια, ο Ιονούτς Ράντου ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση, καθώς εθεάθη να στέκεται με το κεφάλι στο έδαφος, δίπλα από τους περιχαρείς συμπαίκτες του! Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας έγινε αναμενόμενα viral, αναγκάζοντας ακόμα και τον επίσημο λογαριασμό του θεσμού να τον παραδεχτεί...

«Ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή τη φωτογραφία», αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τα likes και τα σχόλια να πέφτουν βροχή για τα... ακροβατικά του Ράντου!

