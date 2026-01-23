Ράντου: Ο viral πανηγυρισμός μετά τη νίκη-πρόκριση της Θέλτα
Το εντός έδρας 2-1 εις βάρος της Λιλ σφράγισε την πρόκριση της Θέλτα στα νοκ άουτ του Europa League, με τους παίκτες της ομάδας να ποζάρουν για την απαραίτητη πανηγυρική φωτογραφία μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Και όντας σε μεγάλα κέφια, ο Ιονούτς Ράντου ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση, καθώς εθεάθη να στέκεται με το κεφάλι στο έδαφος, δίπλα από τους περιχαρείς συμπαίκτες του! Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας έγινε αναμενόμενα viral, αναγκάζοντας ακόμα και τον επίσημο λογαριασμό του θεσμού να τον παραδεχτεί...
«Ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτή τη φωτογραφία», αναφέρει η σχετική λεζάντα, με τα likes και τα σχόλια να πέφτουν βροχή για τα... ακροβατικά του Ράντου!
Still can't get over this photo 🙃#UEL | @RCCelta pic.twitter.com/ycNKAOTpPg— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 23, 2026
Celta Vigo GK Ionut Radu is celebrating wins by standing on his head in the team photo 🤪— Men in Blazers (@MenInBlazers) January 23, 2026
Goalkeepers really are a different breed 😅pic.twitter.com/zEEX1WLMoP
