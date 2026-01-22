Οι αγώνες των Play Offs του Europa League θα γίνουν στο διάστημα 19-26 Φεβρουαρίου. Δεδομένη η συμμετοχή του Παναθηναϊκού, ενώ ο ΠΑΟΚ θα πάλεψει στη Γαλλία για 8αδα.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ εξασφάλισαν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια μετά το τέλος της League Phase του Europa League. H oμάδα του Ράφα Μπενίτεθ με την ισοπαλία της με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία «κλείδωσε» το εισιτήριο για τα Play Offs, ενώ οι Θεσσαλονικείς με τη νίκη επί της Μπέτις στην Τούμπα θα κέρδισαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν θέση στην 8αδα και απευθείας πρόκριση στους «16» στο εκτός έδρας ματς με τη Λιόν.

Στα Play Offs θα συμμετάσχουν οι ομάδες των θέσεων 9 - 24, με όσες τερματίσουν μέχρι τη 16η υέση να έχουν το αβαντάζ πως η ρεβάνς θα γίνει στην έδρα τους. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου και οι επαναληπτικοί μια εβδομάδα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τους αγώνες της φάσης των «16» τα ματς θα γίνουν στις 12 και στις 19 Μαρτίου, το ίδιο διάστημα που θα επιστρέψει η ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για τον αντίστοιχο γύρο του Conference League.

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Europa League