Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί της Μπέτις πήρε ακόμα 750.000 ευρώ και αγγίζει τα 14 εκατ. σε έσοδα.

Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη του με 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα δεν πήρε μόνο την πρόκριση, αλλά κι ένα πολύ καλό ποσό.

Ο Δικέφαλος κέρδισε αρχικά 450.000 ευρώ, αλλά με τη λήξη του αγώνα κόντρα στους Ισπανούς δεν ήταν 100% στα playoffs. Με τη λήξη όλων των αγώνων όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά είναι και 12ος, άρα προς το παρών στους «ισχυρούς» και θα έχει τη ρεβάνς στην έδρα του. Την ώρα που γραφόταν το κείμενο κι αν έληγε τώρα η League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε με τη Λιλ, την οποία νίκησε στη Γαλλία 4-3 ή τη Μπραν, με την οποία ήρθε ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα!

Με την παρουσία του στα playoffs, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει ακόμα 300.000 ευρώ. Κι αν περάσει το μπόνους για την παρουσία του στους «16» θα είναι 1,75 εκατ. ευρώ!

Ο «πυλώνας αξίας» (value pillar)

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη League Phase έχοντας ήδη 4,31 εκατ. ευρώ, όπως και οι υπόλοιπες 35 ομάδες που μετέχουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βασική οικονομική αφετηρία που χορηγεί η UEFA σε όλες τις ομάδες της League Phase. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα χρήματα που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει από τις δύο προκριματικές φάσεις, απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Ριέκα, τα οποία και ανέρχονται συνολικά σε 180.000 ευρώ. Η UEFA χρησιμοποιεί τον όρο «value pillar» για να περιγράψει το σύστημα κατανομής των χρημάτων στις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα έσοδα του πυλώνα αξίας προέρχονται από δύο κύριες πηγές: Το ευρωπαϊκό μέρος (73%), που αφορά τις αγορές εντός της δικαιοδοσίας της UEFA. Το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), που αφορά τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Για τον υπολογισμό του μεριδίου κάθε ομάδας, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές θέσεις των 36 ομάδων της League Phase, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:

Ευρωπαϊκό μέρος

Για το ευρωπαϊκό σκέλος υπολογίζονται δύο παράμετροι: Η θέση κάθε ομάδας στο market pool (τα τηλεοπτικά δικαιώματα). Η θέση της στην κατάταξη της UEFA (ranking των τελευταίων 5 ετών). Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται: στη 17η θέση στη λίστα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και στη 14η θέση στην πενταετή κατάταξη της UEFA. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται 12ος στο ευρωπαϊκό μέρος του value pillar.

Μη ευρωπαϊκό μέρος

Για το μη ευρωπαϊκό σκέλος, η κατάταξη προκύπτει αποκλειστικά από τη δεκαετή βαθμολογία UEFA. Σε αυτήν, ο ΠΑΟΚ καταλαμβάνει την 15η θέση ανάμεσα στις 36 ομάδες.

Το σύστημα των «μετοχών»

Η UEFA κατανέμει τα έσοδα μέσω ενός συστήματος μετοχών. Η 36η ομάδα λαμβάνει 1 μετοχή, η 35η 2 και ούτω καθεξής, μέχρι την πρώτη που παίρνει 36 μετοχές. Συνολικά, μοιράζονται 666 μετοχές. Για το ευρωπαϊκό μέρος (73%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 217.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ως 12ος, λαμβάνει 25 μετοχές, δηλαδή 5.425.000 ευρώ. Για το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 80.000 ευρώ. Ως 15ος, ο ΠΑΟΚ λαμβάνει 22 μετοχές, δηλαδή 1.760.000 ευρώ. Συνολικά, ο Δικέφαλος θα εισπράξει από τον πυλώνα αξίας 7.185.000 ευρώ.

Τα εγγυημένα έσοδα

Προκριματικά 180.000

Συμμετοχή στη League Phase 4.310.000

Έσοδα από value pillar 7.185.000

Βαθμοί 1.800.000

Σύνολο εγγυημένων εσόδων 13.775.000

Με το ίδιο σύστημα μετοχών, οι ομάδες λαμβάνουν επιπλέον χρηματικά έπαθλα ανάλογα με τη θέση τους μετά τις οκτώ αγωνιστικές της League Phase. Κάθε «μετοχή απόδοσης» αντιστοιχεί σε 75.000 ευρώ, επομένως ακόμα και ο τελευταίος εξασφαλίζει τουλάχιστον αυτό το ποσό. Αυτό ανεβάζει και άλλο το ελάχιστο εγγυημένο ποσό του ΠΑΟΚ. Κάθε θέση υψηλότερα στη βαθμολογία προσθέτει 75.000 ευρώ.

Οπότε ο ΠΑΟΚ με την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League, τις ισοπαλίες με Μακάμπι, Μπραν, Λουντογκόρετς και τις νίκες με Λιλ, Γιουνγκ Μπόις και Μπέτις έχει 13.775.000 ευρώ έσοδα. Σε αυτά δεν υπολογίζονται τα έσοδα από τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων και αυτά που θα βάλει στα ταμεία του ανάλογα με την πρόκριση που θα πετύχει (απευθείας στους 16 ή στην εξασφαλισμένη νοκ-άουτ φάση).

Αν υποθέσουμε ότι θα τερματίσει 12ος, όπως είναι τώρα, τότε θα βάλει στο ταμείο του ακόμα 1.875.000 ευρώ! Με αυτό και την πρόκριση στους «16» δηλαδή δεδομένα 3.625.000 ευρώ! Συν 300.000 μπόνους για την πρόκριση στις θέσεις 9-16, ακόμα 300.000 ευρώ. Σύνολο 3.925.000 ευρώ!

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: +6.000.000€