Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί της Μπέτις είναι στα playoffs του Europa League και κυνηγάει την είσοδο στην οκτάδα.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε βαθμούς σε θεωρητικά «εύκολα» ματς. Με τη Μακάμπι εντός, τη Μπραν εντός, τη Λουντογκόρετς εκτός, ενώ νίκησε τη Μπέτις και τη Λιλ στη Γαλλία. Ένα ματς να είχε πάρει θα ήταν στην οκτάδα. Αλλά με τα αν δεν γίνεται δουλειά, ούτε και γυρίζει ο χρόνος πίσω.

Με το τρίποντο επί της Μπέτις και το 2-0, ο ΠΑΟΚ είναι στο +5 σε διαφορά τερμάτων κι έχει 12 βαθμούς. Δεν είναι εύκολο να μπει στην οκτάδα, αλλά μαθηματικά έχει πιθανότητες. Παίζει στις 29 του μήνα με την πρωτοπόρο Λυών που έχει 18, είναι δεδομένα στην οκτάδα, αφού έχει 14 η 8η Μπέτις, άρα και «αδιάφορη» μαθηματικά.

Τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο ο ΠΑΟΚ ήταν 12ος. Η Γκενκ άργησε να τελειώσει και ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 επί της Ουτρέχτης. Με το 1-0 η ομάδα του Καρέτσα πήγαινε στους 13 και στο +2 σε διαφορά τερμάτων.

Ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ είναι η Στουτγκάρδη με διαφορά γκολ +6, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στο +5, ο Ερυθρός Αστέρας με 13 βαθμούς και +1, η Πόρτο με 14 και +4, η Μπράγκα με 14 και +5, η Μπέτις με 14 και +5, η Φερεντσβάρος με 15 και +5 και η Ρόμα με 15 και +7.

Την επόμενη αγωνιστική παίζουν Πόρτο - Ρέιντζερς, Μπέτις - Φέγενορντ, Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα, Νότιγχαμ Φόρεστ - Ρέιντζερς, Στουτγκάρδη - Γιουνγκ Μπόις, Παναθηναϊκός - Ρόμα, Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Μπράγκα και Γκενκ - Μάλμε. Η Ρέιντζερς και η Μάλμε, ωστόσο, είναι αποκλεισμένες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει τη Λυών, να πάει στους 15 και να ελπίζει ότι καμία ομάδα δεν θα φτάσει εκεί απ' όσες είναι μπροστά του. Με ισοπαλία είναι δεδομένα εκτός. Αν νικήσει, θα παίξουν ρόλο και τα γκολ φυσικά και με το +5 ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα καλό σημείο. Αν νικήσει θα βρίσκεται σίγουρα στο +6 και βλέπουμε...

Όσον αφορά την 8άδα, πέρσι οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή. Φέτος θα χρειαστούν μάλλον 15.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

24 Σεπτεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

2 Οκτωβρίου 2025 Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0

27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1

11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 3-3

22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0

29 Ιανουαρίου 2026 Λιόν-ΠΑΟΚ 22:00

