Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Γκροφ σε Πάλμερ Μπράουν και Κυριακόπουλο

Ο Κυριακόπουλος μετά την ευκαιρία του στο Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
Στο 54' ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ καλή στιγμή για να πάρει το προβάδισμα στην Groupama Arena, αλλά ο Γκροφ εκτινάχτηκε εντυπωσιακά, ενώ το ίδιο έκανε και στο 56'.

Στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός είχε την τεράστια ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα με τον Πελίστρι στο 11' που δεν βρήκε στόχο, ενώ στο δεύτερο μέσα σε ένα δίλεπτο ο Γκροφ κράτησε ανέπαφη την εστία της Φερεντσβάρος σε δύο περιπτώσεις.

Αρχικά στο 54' ο Πάλμερ Μπράουν έπιασε ένα εξαιρετικό πλασέ, αλλά ο Γκροφ εντυπωσιακά εκτινάχτηκε και με το ένα χέρι έβγαλε σε κόρνερ.

Ο Γκροφ είχε απάντηση και στο 56' στην κεφαλιά του Κυριακόπουλου, αποκρούοντας ξανά σε κόρνερ.

