Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Γκροφ σε Πάλμερ Μπράουν και Κυριακόπουλο
Στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός είχε την τεράστια ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα με τον Πελίστρι στο 11' που δεν βρήκε στόχο, ενώ στο δεύτερο μέσα σε ένα δίλεπτο ο Γκροφ κράτησε ανέπαφη την εστία της Φερεντσβάρος σε δύο περιπτώσεις.
Αρχικά στο 54' ο Πάλμερ Μπράουν έπιασε ένα εξαιρετικό πλασέ, αλλά ο Γκροφ εντυπωσιακά εκτινάχτηκε και με το ένα χέρι έβγαλε σε κόρνερ.
Ο Γκροφ είχε απάντηση και στο 56' στην κεφαλιά του Κυριακόπουλου, αποκρούοντας ξανά σε κόρνερ.
