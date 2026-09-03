Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό έχοντας αφήσει το στίγμα του στην Τζιρόνα με την La Liga μάλιστα να του είχε κάνει και αφιέρωμα για τα εξαιρετικά γκολ που είχε βάλει με την συγκεκριμένη ομάδα.

Σε πελάγη ευτυχίας πετούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς η ομάδα τους κατάφερε την τελευταία στιγμή των δηλώσεων της λίστας για την Ευρώπη να κάνει και πάλι δικό της τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός σούπερ σταρ θα φοράει και πάλι τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος μετά την αγορά του από την Τζιρόνα.

Με την ομάδα της Ισπανίας αγωνίστηκε συνολικά σε 24 παιχνίδια έχοντας 5 γκολ και 3 ασίστ. Μάλιστα η La Liga του είχε κάνει και ξεχωριστό αφιέρωμα στις με τις καλύτερες στιγμές του Ουναΐ έχοντας κάποια πολύ όμορφα γκολ που πέτυχε.