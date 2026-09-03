Ουναΐ: Το αφιέρωμα της La Liga για τα απίθανα γκολ του με την Τζιρόνα
Σε πελάγη ευτυχίας πετούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς η ομάδα τους κατάφερε την τελευταία στιγμή των δηλώσεων της λίστας για την Ευρώπη να κάνει και πάλι δικό της τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός σούπερ σταρ θα φοράει και πάλι τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος μετά την αγορά του από την Τζιρόνα.
Με την ομάδα της Ισπανίας αγωνίστηκε συνολικά σε 24 παιχνίδια έχοντας 5 γκολ και 3 ασίστ. Μάλιστα η La Liga του είχε κάνει και ξεχωριστό αφιέρωμα στις με τις καλύτερες στιγμές του Ουναΐ έχοντας κάποια πολύ όμορφα γκολ που πέτυχε.
𝐴𝑧𝑧𝑒𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑂𝑢𝑛𝑎ℎ𝑖. 🇲🇦— LALIGA (@LaLiga) August 12, 2026
LALIGAHighlights | @GironaFC pic.twitter.com/apXunO6DDV
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.