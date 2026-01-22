Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Τρομερή ευκαιρία με τον Πελίστρι
Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτασε μια ανάσα από το 0-1 στη Βουδαπέστη.
Πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το προβάδισμα μέσα στη Βουδαπέστη επί της Φερεντσβάρος έφτασε ο Παναθηναϊκός στο 11', αλλά ο Πελίστρι πέταξε μια τεράστια ευκαιρία.
Ο Σφιντέρσκι έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε την μπάλα στον Πελίστρι, ο οποίος απέφυγε δυο παίκτες και σούταρε ψηλά - άουτ μέσα από την περιοχή απέναντι από τον Γκροφ!
Δείτε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού για να ανοίξει το σκορ στην Groupama Arena:
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.