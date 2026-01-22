Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτασε μια ανάσα από το 0-1 στη Βουδαπέστη.

Πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το προβάδισμα μέσα στη Βουδαπέστη επί της Φερεντσβάρος έφτασε ο Παναθηναϊκός στο 11', αλλά ο Πελίστρι πέταξε μια τεράστια ευκαιρία.

Ο Σφιντέρσκι έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε την μπάλα στον Πελίστρι, ο οποίος απέφυγε δυο παίκτες και σούταρε ψηλά - άουτ μέσα από την περιοχή απέναντι από τον Γκροφ!

Δείτε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού για να ανοίξει το σκορ στην Groupama Arena: