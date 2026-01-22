Ζίβκοβιτς: «Τα πάντα για την οκτάδα στη Λιόν»
Ο ΠΑΟΚ με μπροστάρη τον αρχηγό Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ λύγισε 2-0 στην Τούμπα τη Μπέτις και ανέβηκε στην 11η θέση πριν τα βραδινά ματς.
Ο Σέρβος εξτρέμ του Δικεφάλου μετά το ματς σχολίασε στην κάμερα της Cosmote TV:
Για το γκολ που πέτυχε και την νίκη: «Τα νούμερα είναι καλά για έναν ποδοσφαιριστή, όμως το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι δώσαμε τα πάντα και νικήσαμε».
Για το παιχνίδι: «Παίξαμε κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα δώσαμε όλα και ο Θεός μας επιβράβευσε με μία νίκη που αξίζαμε απόλυτα».
Για την οκτάδα: «Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην Λυών για να πάρουμε την πρόκριση».
Για το που αφιερώνει το γκολ του: «Στα παιδιά και την γυναίκα μου».
