Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σπουδαία νίκη στον «τελικό» της Τούμπας επί της Μπέτις, εκτοξεύτηκε στην 11η θέση του Europa League και τα ευρωπαϊκά όνειρα συνεχίζονται!

Μια «στροφή» πριν από το φινάλε της League Phase του Europa League, τα ευρωπαϊκά όνειρα του ΠΑΟΚ είναι πιο ακλόνητα από ποτέ! Κι ο Δικέφαλος έχει μόνο τον εαυτό του για να ευχαριστεί. Στον ευρωπαϊκό «τελικό» άλλωστε απέναντι στην περσινή φιναλίστ του Conference League, Μπέτις, η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-0 στην Τούμπα κι εδραιώθηκε στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ-άουτ.

Συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στη 11η θέση με σύνολο 12 βαθμών, πλασαρίστηκαν σε ιδανικό σημείο στη ενιαία κατάταξη και μάλιστα με σοβαρές βλέψεις ακόμα και για είσοδο στην πρώτη οκτάδα την τελευταία αγωνιστική, η οποία οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Europa League.

Για την τελευταία αγωνιστική πάντως ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο έργο, καθώς φιλοξενείται στη Γαλλία απέναντι στη Λιόν που οδηγεί την κούρσα της League Phase ως πρωτοπόρος με 18 βαθμούς.

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν 7 (14-3) 18

2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18

3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 15

4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16

5. Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14

6. Μπέτις 7 (11-6) 14

7. Πόρτο 7 (9-6) 14

8. Μπράγκα 6 (10-5) 13

-------------------------------------------------

9. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13

10. Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12

11. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12

12. Ρόμα 6 (10-5) 12

13. Μπολόνια 7 (11-7) 12

14. Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11

15. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11

16. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11

17. Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10

18. Γκενκ 6 (7-6) 10

19. Θέλτα 6 (12-9) 9

20. Λιλ 6 (10-7) 9

21. Μπραν 7 (9-10) 9

22. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9

23. Σέλτικ 7 (9-13) 8

24. Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7

--------------------------------------------------

25. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7

26. Βασιλεία 6 (8-9) 6

27. Φέγενορντ 7 (9-13) 6

28. Στεάουα Βουκουρεστίου 6 (7-11) 6

29. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6 (5-11) 6

30. Στουρμ Γκράτς 7 (7 (4-10) 4

31. Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3

32. Ουτρέχτη 6 (3-9) 1

33. Ρέιντζερς 6 (3-11) 1

34. Μάλμε 7 (3-13) 1

35. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1

36. Νις 6 (4-13) 0