Με super εμφάνιση και... γκολ-τριγωνομετρία, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Μπέτις (Ζίφκοβιτς, Γιακουμάκης) σφραγίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League! Tην τελευταία αγωνιστική στη Λιόν... ρέστα 8άδας!

ΠΑΟΚάρα για φίλημα τρέλανε την Ευρώπη με τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια του φετινού ευρωπαϊκού του δρόμου.

Με Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ανησυχία που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ στο προηγούμενο παιχνίδι αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Ο Γάλλος χαφ προπονήθηκε κανονικά και δήλωσε «παρών» για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.

Ο μοναδικός πραγματικός πονοκέφαλος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου άκουγε στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός με τον ΟΦΗ και επέστρεψε στις προπονήσεις, ωστόσο –όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο προπονητής του– δύσκολα θα βρισκόταν στο αρχικό σχήμα και θα ερχόταν στο ματς από τον πάγκο και ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα έμοιαζε «κλειδωμένη», με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, τον Πέλκα σε ρόλο αντί-Κωνσταντέλια και τον Γιακουμάκη στην κορυφή.

Με Παού Λόπεθ και πολλές αλλαγές η Μπέτις

Η Μπέτις έφτασε στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών, καρτών και υποχρεώσεων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις επιλογές του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Τα ισπανικά ρεπορτάζ έκαναν λόγο για rotation και για ευκαιρίες σε παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής, με τον τρίτο τερματοφύλακα Πάου Λόπεθ να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας από την Ανδαλουσία.

Η τετράδα της άμυνας αποτελούταν από τους Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκες, οι Αλτιμίρα και Ντεόσα ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι, με τους Πάμπλο Γκαρθία και Αϊτόρ στα δύο «φτερά», τον Φορνάλς πίσω από τον Άβιλα που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΠΑΟΚ άφησε την μπάλα και έψαξε τη στιγμή του

Από τα πρώτα λεπτά η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ στο τερέν στα πρώτα λεπτά μας «έδειξε» πράγματα για το ματς και το γεγονός ότι οι «ασπρόμαυροι» αποφάσισαν ότι δεν έπρεπε να πάρουν πολλά ρίσκα, επιλέγοντας να παίξουν πιο άμεσο ποδόσφαιρο απέναντι στην Μπέτις και σε πολλές περιπτώσεις να αφήσουν την μπάλα στην ισπανική ομάδα.

Ο Λουτσέσκου από τον πάγκο ζητούσε περισσότερη συγκέντρωση και καλύτερες επιλογές στην τελική πάσα. Οι βοήθειες του Πέλκα ήταν σημαντικές και στα δύο κομμάτια του γηπέδου, με τον 32χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό να πλασάρει από το ύψος της περιοχής και να αστοχεί με την συμπλήρωση είκοσι λεπτών.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πήραν καλό βαθμό σ’ ότι αφορά την αμυντική προσήλωσή τους, με την κατοχή να είναι στο 56%-44% υπέρ των Ανδαλουσιάνων, που δεν είχαν καθαρή ευκαιρία μέχρι και το 30ο λεπτό όταν ο αρχηγός της Μπέτις, Αϊτόρ Ρουϊμπάλ, απείλησε με σουτ στην κίνηση, ωστόσο ο Τσιφτσής είχε απάντηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης από το ξεκίνημα του αγώνα και για πάνω από μισή ώρα, πλέον, τρομερές μάχες με τους κεντρικούς αμυντικούς της Μπέτις, Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, από την σέντρα του Μπάμπα, αλλά δεν βρήκε όσο καλά ήθελε την μπάλα (37’), ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό είχαμε τη διπλή φάση με τα σουτ από Γιακουμάκη και Πέλκα που δεν βρήκαν τον στόχο.

Ο ΠΑΟΚ πήρε καλό βαθμό σ' ότι αφορά την αμυντική συμπεριφορά πάνω στο τερέν, ουσιαστικά, απειλήθηκε μόλις μία φορά (από τον Αϊτόρ και μια στα… χασομέρια με τον Πάμπλο Γκαρθία) στο πρώτο 45λεπτο, ενώ είχε κι αυτός τις στιγμές του με Γιακουμάκη και Πέλκα.

Η ώρα του Ντέλια και του Ζίβκοβιτς

Η Μπέτις μπήκε πολύ καλά στο β' μέρος και αυτό έφερε πολύ νωρίτερα από το… προβλεπόμενο τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο ματς, την ίδια στιγμή που ο Πελεγκρίνι έριξε στο γήπεδο τον Εζαλζουλί.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση του, ακολούθησε και η κερκίδα της Τούμπας που μπήκε στην εξίσωση του ματς και ο Ζίβκοβιτς στο 67ο λεπτό μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα! Σε μια φάση με πολύ υπομονή και φαρδιά-πλατιά υπογραφή του τρόπου παιχνιδιού των «ασπρόμαυρων»: Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Κένι, Μεϊτέ, Γιακουμάκης γύρισμα του τελευταίου, κεφαλιά σε άδεια εστία ο Ζίβκοβιτς και 1-0!

Ο Οζντόεφ βρήκε δίχτυα κι αυτός με το κεφάλι στο 73ο λεπτό, ωστόσο το γκολ του Ρώσου χαφ δεν μέτρησε σε μια πολύ οριακή φάση. Τέσσερα λεπτά αργότερα η αδράνεια του Μεϊτέ στέρησε από τον ΠΑΟΚ μια πολύ καλή στιγμή, με τους «ασπρόμαυρους» να δημιουργούν πολύ πιο εύκολα, μετά την είσοδο του Κωνσταντέλια, καλές προϋποθέσεις μπροστά στην εστία της Μπέτις. Όπως αυτή με τον Τάισον στο 82ο λεπτό, που βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Πάου Λόπεθ, αλλά ο πορτιέρε της Μπέιτς του είπε «όχι».

Κλείδωσε το τρίποντο από την «άσπρη βούλα»

Στο 83’ ο «Ντέλιας» κέρδισε το πέναλτι από τον Μοράντε και ο ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα από το 2-0 με τον Γιακουμάκη να ευστοχεί από την «άσπρη βούλα» και να φέρνει τον «Δικέφαλο» αγκαλιά από μια τεράστια νίκη-πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. .

MVP: O Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν από την αρχή ως το τέλος πανταχού παρών στο γήπεδο και σφράγισε την σπουδαία εμφάνισή του με ένα γκολ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μέσα σε μισή ώρα παρουσίας είχε ένα κερδισμένο πέναλτι και δημιουργία δύο μεγάλων φάσεων. Παιχνιδάρα από Μεϊτέ και Κεντζιόρα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ελάχιστες οι καλές στιγμές των πολυδιαφημισμένων Φορνάλς και Εζαλζουλί.

Η ΓΚΑΦΑ: Για μερικά εκατοστά ο Οζντόεφ ήταν μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό και δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το γκολ που πέτυχε στο δεύτερο μέρος.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Πολύ καλή, σχεδόν άριστη, η διαιτησία του Ιταλού Σόστα.

ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ έκανε σπουδαίο, μυαλωμένο παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο μέρος είχε ένα εκρηκτικό 30λεπτο, όπου διέλυσε την Ρεάλ Μπέτις και συνέχισε την υπέρ του παράδοση απέναντι στις ισπανικές ομάδες μέσα στην Τούμπα. Η πρόκριση στην ενδιάμεση φάση

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (88’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (54’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88’ Μύθου)

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεζ, Ροντρίγκες, Αλτιμίρα (62’ Ρόκα), Φορνάλς (62’ Λο Σέλσο, 68’ Πέρεθ), Ντεόσα, Άβιλα, Αϊτόρ (54’ Εζαλζουλί), Πάμπλο Γκαρθία (68’ Μοράντε)