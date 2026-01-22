Ο Λορέν Μορόν, παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό μέσο ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, δηλώνοντας την υποστήριξη του στην πρώην ομάδα του.

Ο Λορέν Μορόν, ο οποίος επισκέφθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/01) την αποστολή της Μπέτις στο ξενοδοχείο της στη Θεσσαλονίκη, παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη σε ισπανικό μέσο, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη ζωή και την προσαρμογή του στην Ελλάδα.

Ο 32χρόνος επιθετικός, που ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Μπέτις, έδωσε επίσης και τις προβλέψεις του για το σημερινό αγώνα των «βερδιμπλάνκος» απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, δηλώνοντας αστειευόμενος πως, ελέω των πολλών απουσιών της ομάδας του Πελεγκρίνι, αν του ζητηθεί, θα φορέσει τη φανέλα του πρώην συλλόγου του και θα αγωνιστεί κόντρα στον «Δικέφαλο του βορρά».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ισπανός στράικερ:

Για την μετακόμιση και την προσαρμογή του στην Ελλάδα: «Από τότε που έφτασα, όλοι οι προπονητές και ο σύλλογος μου έχουν δώσει αυτοπεποίθηση. Τα πάω καλά, έχω προσαρμοστεί στην πόλη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για μένα, η νοοτροπία είναι διαφορετική. Ο κάθε σύλλογος λειτουργεί διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών συλλόγων. Αλλά το ποδόσφαιρο με εξέπληξε με την καλή έννοια. Δεν είχα δει πολύ ελληνικό ποδόσφαιρο και, ενώ το επίπεδο είναι χαμηλότερο, δεν είναι και τόσο χαμηλότερο όσο φανταζόμουν».

Για την πορεία της Μπέτις: «Δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, αλλά παρακολουθώ οτιδήποτε σχετίζεται με την Μπέτις. Είχα την τύχη να παίξω εκεί, και ήμουν οπαδός της Μπέτις και την υποστήριζα κιόλας. Είναι το μόνο πράγμα που θέλω να παρακολουθώ».

«Αλλάζει κάθε χρόνο, τόσο ο σύλλογος όσο και οι παίκτες του. Βλέπω ένα άλμα στην ποιότητα, ειδικά προς τα πάνω. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, επειδή έχουν αυτό το πρότζεκτ και μπορούν να πάνε ακόμα παραπέρα. Ευτυχώς, τα πάνε καλά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχαμε καμία τύχη με τραυματισμούς, όπως του Ίσκο, για παράδειγμα, αλλά εξακολουθούμε να παλεύουμε για τα πάντα. Έχει υπάρξει μια αλλαγή στη νοοτροπία, η οποία συνέβαινε ήδη όταν ακόμη βρισκόμουν εκεί».

Για το αν μπορούν οι Ισπανοί να διεκδικήσουν το Europa League: «Φυσικά και μπορούν. Η ποιότητα της ομάδας είναι απίστευτη. Δείχνει ότι ακόμη και με τραυματισμούς, οι παίκτες έρχονται από τον πάγκο και ταιριάζουν στο επίπεδό σου. Αυτό λέει πολλά για τη διοίκηση της ομάδας και τον προπονητή. Η ήττα στον τελικό (του Conference από την Τσέλσι) ήταν επώδυνη, αλλά ήταν ένα ακόμη βήμα μπροστά. Πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτόν τον τελικό. Το παιχνίδι με την Τσέλσι ήταν μια διδακτική εμπειρία».

Για το πως είναι να παίζεις στη Τούμπα: «Είναι δύσκολο να κερδίσεις εκεί. Το γήπεδο και οι οπαδοί τους ασκούν μεγάλη πίεση. Και έχουν μια καλή ομάδα. Θα είναι ένας καλός αγώνας. Νομίζω ότι η Μπέτις, στα χαρτιά, είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το αποδείξει κιόλας».

Για το αν σκέφτεται την επιστροφή του στη LaLiga: «Δεν ξέρω, δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά με καλεί, όχι απλώς να γυρίσω πίσω για να γυρίσω πίσω. Μου λείπει όμως η χώρα μου. Αυτές είναι φάσεις και είμαι χαρούμενος εδώ που είμαι τώρα. Θα δούμε τι θα συμβεί».