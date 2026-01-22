Ο άσος του Άρη βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της Μπέτις, ενόψει του αποψινού (22/1, 19:45) αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μπέτις στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η ομάδα από την Τετάρτη (21/1), ενόψει του αποψινού αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (19:45).

Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας είναι στη Θεσσαλονίκη για το κρίσιμο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Europa League, και ο Λορέν Μορόν δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους πρώην συμπαίκτες του.

Ο στράικερ του Άρη βρέθηκε στο ξενοδοχείο των Ανδαλουσιανών και είχε συνομιλία με αρκετούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνυπήρξαν, όπως ο Μαρκ Μπάρτρα, ο Λο Σέλσο και ο Μαρκ Ρόκα. Πέραν αυτών, ο 32χρονος τα είπε και με τον τεχνικό της ισπανικής ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι, με τους δυο τους να έχουν έναν θερμό εναγκαλισμό.

Η Μπέτις ανέβασε στα social media τα σχετικά στιγμιότυπα, από την επίσκεψη του παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της μεταξύ 2018 και 2023 (με ενδιάμεσους δανεισμούς) και μέτρησε 29 γκολ και 7 ασίστ σε σύνολο 131 αγώνων.