ΠΑΟΚ - Μπέτις: Ο Μορόν βρέθηκε στο ξενοδοχείο των Ισπανών (vid)
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μπέτις στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η ομάδα από την Τετάρτη (21/1), ενόψει του αποψινού αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (19:45).
Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας είναι στη Θεσσαλονίκη για το κρίσιμο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Europa League, και ο Λορέν Μορόν δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους πρώην συμπαίκτες του.
Ο στράικερ του Άρη βρέθηκε στο ξενοδοχείο των Ανδαλουσιανών και είχε συνομιλία με αρκετούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνυπήρξαν, όπως ο Μαρκ Μπάρτρα, ο Λο Σέλσο και ο Μαρκ Ρόκα. Πέραν αυτών, ο 32χρονος τα είπε και με τον τεχνικό της ισπανικής ομάδας, Μανουέλ Πελεγκρίνι, με τους δυο τους να έχουν έναν θερμό εναγκαλισμό.
Η Μπέτις ανέβασε στα social media τα σχετικά στιγμιότυπα, από την επίσκεψη του παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της μεταξύ 2018 και 2023 (με ενδιάμεσους δανεισμούς) και μέτρησε 29 γκολ και 7 ασίστ σε σύνολο 131 αγώνων.
Hoy hemos tenido una visita muy esperada 🫂💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 21, 2026
¡Qué alegría verte, @lorenmg16! ☺️👋🏼 pic.twitter.com/TzDTlHbD22
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.