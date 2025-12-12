Μπακασέτας: «Η νίκη ήταν μονόδρομος, δεν εκμεταλλευτήκαμε την αποβολή»

Οι δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν.

«Γκέλα» για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αγωνίστηκε για πάνω από μια ώρα παιχνιδιού με παίκτη περισσότερο, όμως δεν κατάφερε να βρει γκολ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, η οποία έφυγε με το βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας (0-0).

Ο Τάσος Μπακασέτας ήρθε από τον πάγκο κόντρα στους Τσέχους, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει το Τριφύλλι να βρει το γκολ της νίκη. Ο αρχηγός των Πράσινων μίλησε μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του, κόντρα σε αντίπαλο που έπαιζε με δέκα παίκτες.

«Ήταν μονόδρομος η νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, είχαμε με το μέρος μας το πλεονέκτημα της αποβολής, δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι», ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας.

O Παναθηναϊκός δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της League Phase είναι στη 15η θέση με 10 βαθμούς.