Μπακασέτας: «Η νίκη ήταν μονόδρομος, δεν εκμεταλλευτήκαμε την αποβολή»
«Γκέλα» για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αγωνίστηκε για πάνω από μια ώρα παιχνιδιού με παίκτη περισσότερο, όμως δεν κατάφερε να βρει γκολ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, η οποία έφυγε με το βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας (0-0).
Ο Τάσος Μπακασέτας ήρθε από τον πάγκο κόντρα στους Τσέχους, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει το Τριφύλλι να βρει το γκολ της νίκη. Ο αρχηγός των Πράσινων μίλησε μετά το παιχνίδι και στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του, κόντρα σε αντίπαλο που έπαιζε με δέκα παίκτες.
«Ήταν μονόδρομος η νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, είχαμε με το μέρος μας το πλεονέκτημα της αποβολής, δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι», ανέφερε ο Τάσος Μπακασέτας.
O Παναθηναϊκός δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της League Phase είναι στη 15η θέση με 10 βαθμούς.
