Ο Παναθηναϊκός με νίκη στην Ουγγαρία κόντρα στη Φερεντβάρος καθαρίζει την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε αν κι απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 32', να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν και μαζί να καθαρίσει και την πρόκριση.

Έμεινε στη 15η θέση και ακόμα η πρόκριση δεν είναι δεδομένη. Θα είναι δύσκολο, ωστόσο να τερματίσει στην οκτάδα με την ισοπαλία κόντρα στους Τσέχους.

Πόσους βαθμούς θέλει ο Παναθηναϊκός

Το τι χρειάζεται το τριφύλλι εν μέρει το δείχνει η περσινή League Phase της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα playoffs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν στις τελευταίες θέσεις που έδιναν πρόκριση, με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5 αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Ο Παναθηναϊκός είναι 15ος, αλλά σε ισοβαθμία, διαφορά 1-2 βαθμών, αλλά και 3 βαθμών, είναι δέκα ομάδες. Σ' αυτή την περίπτωση, θα παίξει ρόλο και η διαφορά τερμάτων και η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι στο +2.

Νίκη με Φερεντσβάρος

Στη Βουδαπέστη ταξιδεύει το τριφύλλι την επόμενη αγωνιστική και αν νικήσει τη Φερεντσβάρος πέρασε. Θα έχει μετά εντός τη Ρόμα, αλλά δύσκολα θα μείνει εκτός με 13 βαθμούς!

Και τότε, αν νικήσει στην Ουγγαρία, θα μπορεί να βλέπει και οκτάδα. Αυτό το ματς είναι ένας «τελικός» για τον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα

Αναλυτικά το μονοπάτι στο Europa League



Οι ημερομηνίες στo Europa League

Play-offs: 19–20 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 12–13 και 19-20 Μαρτίου

Προημιτελικά: 9-10 και 16-17 Απριλίου

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7/8 Μαΐου

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 Κωνσταντινούπολη, γήπεδο Μπεσίκτας