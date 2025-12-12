Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη μία νέας συνεργασίας με την εταιρεία «Aktina Travel Group».

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως ξεκίνησε μία συνεργασία με το «Aktina Travel Group», τον κορυφαίο ελληνικό ταξιδιωτικό οργανισμό. Έτσι, η ομάδα θα απολαμβάνει ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδο ενώ και οι φίλαθλοί της θα μπορούν να επωφεληθούν με εξειδικευμένα πακέτα ταξιδιών απολύτως προσαρμοσμένα στις ευρωπαϊκές εκτός έδρας αναμετρήσεις του κλαμπ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το «Aktina Travel Group», τον κορυφαίο ελληνικό ταξιδιωτικό οργανισμό.

Μέσα από τη νέα συνεργασία, η ομάδα θα απολαμβάνει ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενώ οι φίλαθλοι του συλλόγου θα επωφεληθούν από την πολύχρονη εμπειρία και το εξειδικευμένο Sports Department του «Aktina Travel Group», το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα για εξειδικευμένα πακέτα ταξιδιών, απολύτως προσαρμοσμένα στις ευρωπαϊκές εκτός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες φιλάθλους της ομάδας να συνδυάσουν τους αγώνες του Τριφυλλιού στην Ευρώπη και την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εμπειρία.

Το «Aktina Travel Group» ιδρύθηκε το 1975, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για μια δυναμική πορεία στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ από το 1983 βρίσκεται στην 1η θέση σε πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα».