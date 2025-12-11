Απίθανο ζευγάρωμα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ μπορεί να προκύψει στα playoffs του Europa League. Εμπλέκονται ο Ερυθρός Αστέρας και η Γκενκ του Καρέτσα.

Απίστευτο, αλλά στα playoffs του Europa League μπορεί να υπάρξει εμφύλιος Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ!

Έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι 15ος η Γκενκ 16η, ο Ερυθρός Αστέρας 17ος και ο ΠΑΟΚ 18ος. Αν τελείωνε τώρα η League Phase ο Παναθηναϊκός θα κληρωνόταν με Ερυθρό Αστέρα ή ΠΑΟΚ! Να σημειωθεί ότι στα νοκ άουτ δεν υπάρχει περιορισμός για ομάδες από την ίδια χώρα.

Το πρώτο ματς επειδή οι πράσινοι είναι στις θέσεις 9-16 και λογίζονται ισχυροί θα γινόταν στην Τούμπα ή στο Βελιγράδι και η ρεβάνς στην Αθήνα!

Οι ημερομηνίες των αγώνων

Το πρώτο ματς των playoffs έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Να θυμίσουμε ότι στη Γκενκ παίζει ο διεθνής άσος Κωνσταντίνος Καρέτσας κι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού! Να σημειωθεί ότι όποια ομάδα περάσει στους «16», με την υπάρχουσα κατάσταση θα παίξει με τη Λυών ή τη Μίντιλαντ!

Οι ημερομηνίες των κληρώσεων

Η όγδοη και τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Europa League θα διεξαχθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026 και την επόμενη μέρα 30 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των playoffs.

Για τη φάση των «16», τα προημιτελικά και τα ημιτελικά η κλήρωση θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ευρωπαϊκός εμφύλιος ελληνικών ομάδων, λοιπόν, στον ορίζοντα... Πριν από μερικά χρόνια, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό. Το 2024 συγκέντρωνε αρκετές πιθανότητες να συμβεί στο Conference League με την πορεία που είχαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και φέτος αχνοφαίνεται στο Europa League για τον «Δικέφαλο» και τον Παναθηναϊκό. Όχι όμως σε τόσο προχωρημένη φάση της διοργάνωσης, αλλά στα Play Offs.

Αυτό πριν λίγο καιρό έδειχνε ως πιθανό και με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, υπολογίζοντας το πρόγραμμα των δύο ομάδων, τους βαθμούς που θεωρεί ότι θα συγκεντρώσουν και φυσικά την θέση την οποία μπορούν να τερματίσουν.

Οι ημερομηνίες στo Europa League

Play-offs: 19–26 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 12–13 και 19-20 Μαρτίου

Προημιτελικά: 9-10 και 16-17 Απριλίου

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7/8 Μαΐου

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 Κωνσταντινούπολη, γήπεδο Μπεσίκτας