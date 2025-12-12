Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην 8άδα της League Phase του Europa League, αφού παρά το αριθμητικό του πλεονέκτημα, «κόλλησε» στο 0-0 απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Ως εκ τούτου, με 10 βαθμούς, το «τριφύλλι» υποχώρησε στην 15η θέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ, στο... θρίλερ της Βουλγαρίας πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Λουντογκόρετς (3-3) και με 9 βαθμούς βρίσκεται πλέον στην 18η θέση της κατάταξης.

Η βαθμολογία του Europa League

Λιόν 6 (13-3) 15 Μίντιλαντ 6 (13-5) 15 Άστον Βίλα 6 (10-4) 15 Μπέτις 6 (11-4) 14 Φράιμπουργκ 6 (9-3) 14 Φερεντσβάρος 6 (11-6) 14 Μπράγκα 6 (10-5) 13 Πόρτο 6 (9-4) 13 Στουτγκάρδη 6 (12-5) 12 Ρόμα 6 (10-5) 12 Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-6) 11 Φενέρμπαχτσε 6 (9-5) 11 Μπολόνια 6 (9-5) 11 Βικτόρια Πλζεν 6 (6-2) 10 Παναθηναϊκός 6 (9-7) 10 Γκενκ 6 (7-6) 10 Ερυθρός Αστέρας 6 (5-5) 10 ΠΑΟΚ 6 (13-10) 9 Θέλτα 6 (12-9) 9 Λιλ 6 (10-7) 9 Γιουνγκ Μπόις 6 (8-12) 9 Μπραν 6 (6-7) 8 Λουντογκόρετς 6 (11-14) 7 Σέλτικ 6 (7-11) 7 Ντινάμο Ζάγκρεμπ 6 (8-13) 7 Βασιλεία 6 (8-9) 6 Στεάουα 6 (7-11) 6 Γκόου Αχεντ Ιγκλς 6 (5-11) 6 Στουρμ Γκρατς 6 (4-8) 4 Φέγενορντ 6 (7-13) 3 Ζάλτσμπουργκ 6 (5-11) 3 Ουτρέχτη 6 (3-9) 1 Ρέιντζερς 6 (3-11) 1 Μάλμε 6 (2-12) 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 6 (2-18) 1 Νις 6 (4-13) 0

Η επόμενη αγωνιστική (22/01)

ΠΑΟΚ - Μπέτις (19:45)

Φέγενορντ - Στουρμ Γκρατς (19:45)

Φενέρμπαχτσε - Άστον Βίλα (19:45)

Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο (19:45)

Γιουνγκ Μπόις - Λιόν (19:45)

Φράιμπουργκ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

Μπολόνια - Σέλτικ (19:45)

Μάλμε - Ερυθρός Αστέρας (19:45)

Μπραν - Μίντιλαντ (19:45)