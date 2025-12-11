Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Ο επιβλητικός αετός των Βούλγαρων
Η Λουντογκόρετς θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στις 19:45 για την έκτη αγωνιστική της League Phase της Europa League.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας και ο Λουτσέσκου με τους παίκτες του αντίκρισαν έναν αετό που είναι και το έμβλημα της Λουντογκόρετς. Η βουλγαρική ομάδα, στα πρότυπα των Μπενφίκα, Λάτσιο έχει υιοθετήσει έναν αετό και σε κάθε αγώνα παρατηρείται το γνωστό τελετουργικό πριν τη σέντρα.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παράλληλα, έκανε αναδρομή στην προϊστορία της ομάδες της Βουλγαρίας. Αναλυτικά η αναφορά του Δικεφάλου:
«Η Λουντογκόρετς είναι η τρίτη ομάδα από τη Βουλγαρία που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αφορά τη φάση League Phase του Europa League, με τον Δικέφαλο να έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ για το Κύπελλο UEFA τη σεζόν 1983-84 και τη Λέφσκι Σόφιας για τα προκριματικά του Conference League τη σεζόν 2022-23.
Το 1983-84, για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA απέναντι στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας στην πρώτη αναμέτρηση χάρη στα γκολ των Χρήστου Δημόπουλου και Βασίλη Γεωργόπουλου, ενώ στο 72ο λεπτό είχε μειώσει το σκορ με πέναλτι ο Σάντκοφ.
Στη ρεβάνς της Τούμπας, ο Ερανοσιάν έβαλε μπροστά στο σκορ τη Λοκομοτίβ στο 13ο λεπτό, αλλά τα γκολ των Γιώργου Κωστίκου (44’), Γιώργου Σκαρτάδου (68’) και Χρήστου Δημόπουλου (75’) διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Στον δεύτερο γύρο της ίδιας διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Μπάγερν Μονάχου και, μετά από δύο λευκές ισοπαλίες, αποκλείστηκε με 9-8 στα πέναλτι.
Το 2022-23, για τον Β’ Προκριματικό Γύρο του Conference League, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Λέφσκι Σόφιας και ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία με 2-0 (1’ Γουέλτον, 19’ Μπάρι). Στη ρεβάνς της Τούμπας οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με γκολ του Τιάγκο Ντάντας για τον ΠΑΟΚ και του Ρονάλντο για τη Λέφσκι.
Η Λουντογκόρετς έχει αντιμετωπίσει μία φορά ελληνική ομάδα και προκρίθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League. Στην πρώτη αναμέτρηση στον Πειραιά οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, ενώ στη ρεβάνς, μετά το τελικό 2-2, η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 στα πέναλτι».
