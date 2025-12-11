Η Λουντογκόρετς άνοιξε το σκορ στο ματς με τον ΠΑΟΚ με τον Στάνιτς να εκμεταλλεύεται το λάθος της άμυνας των «ασπρόμαυρων» κάνοντας το 1-0.

Τρία λεπτά μετά το πρώτο μισάωρο του αγώνα της Λουντουγκόρετς με τον ΠΑΟΚ και οι Βούλγαροι άνοιξαν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 33', 4 παίκτες του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν τον Στάνιτς, ο Οζντόεφ πήγε ν' απομακρύνει, αλλά ουσιαστικά πήγαινε να βάλει αυτογκόλ, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Στάνιτς σε κενή εστία σκόραρε κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.