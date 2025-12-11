Ανατροπή στη Βουλγαρία με τον Βολιάκο στο 48' να κάνει το 1-2 για τον ΠΑΟΚ στο ματς με την Λουντογκόρετς.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με την Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Συγκεκριμένα στο 48' οι «πράσινοι» κέρδισαν φάουλ από αριστερά. Ο Ντεσπόντοφ το εκτέλεσε πολύ ωραία με τον Βολιάκο ανενόχλητος να κάνει με κοντινή προβολή το 1-2 για τον «δικέφαλο του βορρά».