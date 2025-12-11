Με Βολιάκο και Τσάλοφ η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λουντογκόρετς

Ο ΠΑΟΚ δίνει ένα πολύ δύσκολο και φυσικά κρίσιμο ματς για την πρόκριση στο Europa League.

Φιλοξενείται από την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας Λουντογκόρετς και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Άρη. Ο Ντεσπόντοφ θ' αγωνιστεί κόντρα στην πρώην ομάδα του και θα είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης, αντί του Ζίβκοβιτς, ο Τσάλοφ επιλέχθηκε έναντι του Μύθου, μετά τον τραυματισμό του Γιακουμάκη και ο Βολιάκο είναι στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Κεντζιόρα.

Ο Παβλένκα, λοιπόν, βρίσκεται στο τέρμα, δεξί μπακ είναι ο Κένι και αριστερό ο Μπάμπα.

Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι Βολιάκο, Κεντζιόρα, ενώ αμυντικά χαφ θα παίξουν οι Μεϊτέ, Οζντόεφ.

Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Ντεσπόντοφ, αριστερά, ο Τάισον και ο Ιβανούσετς πίσω από τον Τσάλοφ.

Στον πάγκο είναι οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Μύθου.