Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Το 1-1 του Ντεσπότοφ που δεν πανηγύρισε
Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Λουντογκόρετς χάρις στον διεθνή Βούλγαρο.
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά έκανε το 1-1 κόντρα στην Λουντογκόρετς. Κάθετη του Ιβανούσετς και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εκτός περιοχής με εξωτερικό φάλτσο ισοφάρισε. Στη συνέχεια ο διεθνής Βούλγαρος δεν πανηγύρισε καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της Λουντογκόρετς.
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
