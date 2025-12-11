Στο 38ο λεπτό ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Λουντογκόρετς χάρις στον διεθνή Βούλγαρο.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά έκανε το 1-1 κόντρα στην Λουντογκόρετς. Κάθετη του Ιβανούσετς και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εκτός περιοχής με εξωτερικό φάλτσο ισοφάρισε. Στη συνέχεια ο διεθνής Βούλγαρος δεν πανηγύρισε καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της Λουντογκόρετς.