Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μίλησε στο Gazzetta για το γκολ του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς (2-1), αλλά και για το τι σήμαιναν οι πανηγυρισμοί του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο βροχερό ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις πιθανότητές του να μπει στην πρώτη 8αδα της διοργάνωσης.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια με ένα υπέροχο γκολ στο 74ο λεπτό υπέγραψε τη νίκη των Πρασίνων, που έκαναν το 2/2 στην Ευρώπη την εποχή Μπενίτεθ κι ένα μεγάλο βαθμολογικό άλμα. Ο Ιταλός μπακ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ερχόμενος μάλιστα από τραυματισμό, ο οποίος τον είχε κρατήσει εκτός δράσης για ένα μήνα.

Με αφορμή τη θεματική επιστροφή του, ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta για το πόσο σημαντικό ήταν για την ομάδα αλλά και για την ψυχολογία του το ότι βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά με το «τριφύλλι». Παράλληλα, σχολίασε το αν τους φαίνεται ρεαλιστικός ο στόχος της οκτάδας στο Europa League, αλλά και το τι σήμαιναν οι πανηγυρισμοί που έκανε μετά το γκολ του.





Σκόραρες το πρώτο σου γκολ με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα ερχόμενος από τραυματισμό, πώς ένιωσες που αυτό συνδυάστηκε με την επιστροφή σου αλλά και με νίκη της ομάδας σου;

«Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το γκολ για μένα και για την ψυχολογία μου επειδή δουλεύω πολύ και ειδικά την τελευταία εβδομάδα δούλεψα περισσότερο. Αυτό έπρεπε να το κάνω επειδή ήμουν για καιρό εκτός επειδή είχα δυστυχώς τραυματιστεί. Το να επιστρέφω με ένα γκολ ήταν ιδανικό για μένα σήμερα. Πολύ σημαντικό και που κερδίσαμε με το γκολ αυτό, παίξαμε καλά και ιδιαίτερα όσον αφορά την άμυνα, άρα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και που μπόρεσα να προσφέρω στην ομάδα μου».

Μετά το παιχνίδι αυτό έχουν αναπτερωθεί οι ελπίδες σας ότι θα καταφέρετε να μπείτε στην οκτάδα του Europa League; Πώς βλέπεις τον ανταγωνισμό;

«Φυσικά και είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να μπούμε στην οκτάδα. Αυτό είναι το mentality που προσπαθούμε να έχουμε και παιχνίδια σαν το σημερινό μας κάνουν να το πιστεύουμε ακόμα περισσότερο. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο το να πούμε στην οκτάδα επειδή στις ίδιες θέσεις με εμάς υπάρχουν εξίσου καλές ομάδες, αλλά ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε τον στόχο μας και σε κάθε παιχνίδι θα δουλεύουμε για αυτό».

Η αλλαγή προπονητή έχει αλλάξει το κλίμα στον Παναθηναϊκό προς το καλύτερο; Έχετε μία ήττα στα τελευταία επτά παιχνίδια.

«Εμπιστευόμαστε τον προπονητή μας και την εμπειρία του, υπάρχει σταθερότητα στην ομάδα και γι'αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και θα πάμε καλύτερα και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό ότι είναι άνθρωπος με εμπειρία και μαζί κοιτάμε την επόμενη μέρα κάθε φορά».

Τι σήμαιναν οι δύο πανηγυρισμοί που έκανες μετά το γκολ σου;

«Ο πρώτος πανηγυρισμός μου ήταν από το Dragon Ball, είναι το αγαπημένο μου καρτούν και έχω πάρει έμπνευση και για ένα από τα τατουάζ μου από αυτό. Ο δεύτερος είναι ένα inside joke που έχουμε με την κοπέλα μου και ήταν αφιερωμένος σε εκείνη».