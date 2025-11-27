Ο Τάισον στο 32' νικήθηκε σε τετ α τετ και δεν κατάφερε να κάνει το 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ μετά το χαμένο πέναλτι της Μπραν «ξύπνησε» και πλησίασε σε τρεις περιπτώσεις στο γκολ.

Στο 22' σουτ του Μπιάνκο απέκρουσε ο Ντίνγκελαντ.

Στο 24' σε σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Τάισον έκανε την κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία, όμως, χάθηκε στο 32'. Ο Τάισον έκανε φοβερή προσποίηση, βρέθηκε τετ α τετ με τον Ντίνγκελαντ και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο γκολκίπερ των Νορβηγών απέκρουσε με το πόδι.