ΠΑΟΚ - Μπραν: Ο Τάισον νικήθηκε σε τετ α τετ
Ο ΠΑΟΚ μετά το χαμένο πέναλτι της Μπραν «ξύπνησε» και πλησίασε σε τρεις περιπτώσεις στο γκολ.
Στο 22' σουτ του Μπιάνκο απέκρουσε ο Ντίνγκελαντ.
Στο 24' σε σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Τάισον έκανε την κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία, όμως, χάθηκε στο 32'. Ο Τάισον έκανε φοβερή προσποίηση, βρέθηκε τετ α τετ με τον Ντίνγκελαντ και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο γκολκίπερ των Νορβηγών απέκρουσε με το πόδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.