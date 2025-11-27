Ο Παβλένκα στο 18' απέκρουσε πέναλτι και κράτησε το μηδέν για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν.

Ο Γίρι Παβλένκα σε ένα ακόμα ματς του ΠΑΟΚ φωνάζει παρών.

Ο Μεϊτέ έκανε ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Σόρενσεν και ο Στέγκεμαν έδειξε την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε στο 18' ο Κόρνβιγκ και ο Τσέχος γκολκίπερ έπεσε στη δεξιά του γωνία κι απέκρουσε εκπληκτικά.

Δείτε τη φάση