Μαρίν: «Ευχαριστημένος με την ΑΕΚ, οργανωμένοι και επιθετικοί στην άμυνα κόντρα στην Φιορεντίνα»

Στην εφημερίδα της «Gazzetta dello Sport» μίλησε ο Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ ενόψει του αποψινού αγώνα με την Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Stage του Conference League.

Ο Ρουμάνος κεντρικός μέσος αναφέρθηκε στην επιλογή του να έρθει στην «Ένωση», την οποία χαρακτήρισε καλή, αφού του αρέσει τόσο η ομάδα όσο και η χώρα, αλλά και στο αποψινό παιχνίδι με τους «Βιόλα».

Οι δηλώσεις του Μαρίν

Για την επιλογή του να έρθει στην ΑΕΚ:

«Νομίζω ότι έκανα μια καλή επιλογή. Η ΑΕΚ είναι μια συμπαγής, καλά δομημένη και πολύ οργανωμένη ομάδα. Μου αρέσει η Αθήνα, ζω κοντά στη θάλασσα με την οικογένειά μου και μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος και με την ομάδα».

Για το ματς με την Φιορεντίνα:

«Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά θα τα δώσουμε όλα. Η Φιορεντίνα είναι δυνατή και είμαι σίγουρος ότι θα ξεφύγει από την κατάσταση του πρωταθλήματος. Είμαι φίλος με τον Πίκολι και έπαιζα μαζί του μέχρι την περασμένη σεζόν. Αλλά όλη η επίθεση των Βιόλα είναι δυνατή. Eιδικά αν σκεφτεί κανείς τους Κιν και Τζέκο. Στο κέντρο, έχουν αποκτήσει νέους παίκτες με προοπτική και αξία.

Είναι καλή ομάδα αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή φόρμα στην επίθεση με τους Γιόβιτς και Ζίνι. Υπάρχουν πολλοί έμπειροι Ιταλοί. Στην άμυνα, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και επίσης πιο επιθετικοί. Ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα όπως η Φιορεντίνα»