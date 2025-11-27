Σίλντενφελντ στο Gazzetta: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, εγώ θα πανηγυρίσω τα γκολ και των δύο ομάδων!»

Ο Γκόρντον Σίλντενφελντ χρίζει, μέσω του Gazzetta, φαβορί τον Παναθηναϊκό, ενόψει Στουρμ Γκρατς και θυμάται τα ματς του 2009, στα οποία φορούσε την φανέλα των Αυστριακών!

73 φορές φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού, 92 εκείνην της Στουρμ Γκρατς. Ο Γκόρντον Σίλντενφελντ συνδέει τους δύο μονομάχους του αγώνα της Πέμπτης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Μάλιστα, 2 από τις 92 με την φανέλα των Αυστριακών, ήταν τα ματς με αντίπαλο τους πράσινους τη σεζόν 2009/10. Τότε που ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες, αμφότερες με 1-0, τόσο εκτός έδρας όσο και στην Καλογρέζα.

Ο Κροάτης άλλοτε αμυντικός των πράσινων, μιλάει στο Gazzetta για το προσεχές παιχνίδι, δίνει τον τίτλο του φαβορί στο τριφύλλι και σχολιάζει το νέο format των Κυπέλλων Ευρώπης.

Ακόμα, γυρίζει τον χρόνο πίσω και φτάνει ως τα ματς του 2009, όταν Παναθηναϊκός και Στουρμ Γκρατς τέθηκαν αντιμέτωποι στο πλαίσιο του έκτου ομίλου του Europa League.

Πώς αισθάνεσαι που δύο ομάδες των οποίων αποτέλεσες μέλος τίθενται αντιμέτωπες στο Europa League;

Έχουν περάσει πολλά χρόνια, όμως, οι αναμνήσεις θα είναι για πάντα εκεί. Πέρασα ένα πολύ όμορφο χρονικό διάστημα στο Γκρατς. Η Στουρμ είναι η ομάδα που μου άνοιξε την πόρτα για την εθνική ομάδα της Κροατίας. Πρέπει, μάλιστα, να σημειώσω πως ο Παναθηναϊκός και η Στουρμ Γκρατς είναι δύο ομάδες, στις οποίες έμεινα για πολύ καιρό. Μου άρεσε τόσο η ζωή στην Αυστρία, όσο και η ζωή στην Ελλάδα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και σίγουρα και οι δύο ομάδες έχουν εξελιχθεί πολύ. Την περίοδο που βρισκόμουν στην Αυστρία, η Στουρμ αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν τίτλους και παίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί, επίσης, να ανέβει ένα – ένα τα σκαλοπάτια και να φτάσει ως την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός, πλέον, κάνει μεγάλα βήματα προόδου και έχει ως στόχο του την διάκριση στο Europa League. Πώς το βιώνεις αυτό ως εξωτερικός πια παρατηρητής;

Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Στο Europa League δεν έχει σημασία το πως παίζεις, αλλά το να κερδίζεις. Μέσα από το Europa League μπορεί μία ομάδα να κερδίσει πολλά χρήματα, που θα την βοηθήσουν να εξελιχθεί. Ασφαλώς και κάθε ομάδα που αγωνίζεται σε αυτήν την διοργάνωση, ονειρεύεται να κατακτήσει το τρόπαιο. Όμως, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Το σημαντικό είναι να βρίσκεσαι σε ψηλό επίπεδο. Οι ποδοσφαιριστές έχουν την ευκαιρία, μέσα από αυτά τα παιχνίδια, να ανεβάσουν την αξία τους και να τους δει πάρα πολύς κόσμος, από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Όλοι μας πουλάμε τους εαυτούς μας, μέσα από τους αγώνες του Europa League.

Τι θυμάσαι από τις δύο αναμετρήσεις του 2009;

Στην Ευρώπη όλοι ξέρουν τον Παναθηναϊκό, φυσικά και η Στουρμ Γκρατς. Όταν παίξαμε στο Europa League με την Στουρμ Γκρατς, σκεφτόμασταν πως θα παίζαμε με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, την Γαλατασαράι και τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι πολύ καλά εκείνα τα δύο ματς. Είχα ξεχωρίσει τον Νίνη και τον Ρουκάβινα. Φυσικά, τον Σισέ, τον γνώριζαν όλοι. Θυμάμαι ότι κερδίσαμε στο τελευταίο ματς την Γαλατασαράι, στην έδρα μας.

Όλοι θέλουμε να παίξουμε με την Μάντσεστερ Σίτι και την Μπαρτσελόνα. Έτσι, είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στόχος των ομάδων πρέπει να είναι να επιβιώσουν το δυνατόν περισσότερο μέσα στις διοργανώσεις, ακόμα και χωρίς να παίζουν τόσο καλά.

Θα παρακολουθήσεις από κοντά αυτό το παιχνίδι, ποια ομάδα θα υποστηρίξεις;

Αυτή είναι μία καλή ερώτηση, θα καθίσω κάπου στην μέση. Θα είμαι χαρούμενος, όποια ομάδα από τις δύο και αν κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει τη νίκη, είναι το φαβορί. Όμως, εγώ θα πανηγυρίσω τα γκολ και των δύο ομάδων!

Θεωρείς πως το format του Europa League είναι καλύτερο συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο;

Σίγουρα, είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις στην έδρα σου, σε σχέση με το να παίζεις σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν έχεις αγωνιστεί ξανά. Είναι σημαντικό το ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, δεν γνωρίζουμε πόσους βαθμούς χρειάζεται μία ομάδα για να προκριθεί απευθείας στην οκτάδα και πόσους για να συμμετάσχει στα Play Offs. Είναι ένα νέο σύστημα για όλους μας, δεν είμαι βέβαιος αν είναι καλύτερο ή όχι. Μπορώ, πάντως, να πω ότι μου άρεσε πολύ το προηγούμενο σύστημα διεξαγωγής των διοργανώσεων. Ήταν δίκαιο οι δύο ομάδες να παίζουν δύο αγώνες, έναν εντός έδρας και έναν εκτός έδρας.

Αν πάρεις, για παράδειγμα, την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα κακό γήπεδο στην Κροατία, δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρό της. Δεν περνάει αυτό που θέλουν να παίξουν σε κάθε γήπεδο. Στο Μάντσεστερ φροντίζουν το χορτάρι να είναι κομμένο ακριβώς όπως τους εξυπηρετεί και ο αγωνιστικός χώρος να έχει την κατάλληλη ποσότητα νερού. Στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν καλοί αγωνιστικοί χώροι, όμως, οι συνθήκες δεν είναι ακριβώς αυτές που θέλουν. Άρα, πιθανότατα, δεν θα φας έξι γκολ, όπως θα έτρωγες στο Μάντσεστερ.

Πώς αισθάνεσαι που οι δύο αντίπαλοι στο ματς της Πέμπτης, των οποίων την φανέλα έχεις φορέσει, αποτελούν σημαντικά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο;

Αυτό έχει να κάνει με όλη μου την πορεία. Όλες οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα, έχουν βαρύ όνομα και πολύ κόσμο να τις ακολουθεί. Αυτό ήταν το πάθος μου, να διαλέγω τις ομάδες που αισθανόμουν ότι μου ταιριάζουν. Δεν ήμουν ένας παίκτης για ισπανική ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έζησα τα ελληνικά ντέρμπι, φορώντας την φανέλα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Αυτά τα ματς έχουν πάθος. Ο γιός μου δεν με έζησε όσο έπαιζα, είναι τώρα οκτώ ετών. Όταν βλέπει τώρα αγώνες ποδοσφαίρου, ξέρει πως υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ομάδες.

Και όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό, του εξηγώ πως ο μπαμπάς του έπαιξε για αυτήν την ομάδα. Τώρα με βλέπει μόνο ως προπονητή. Βέβαια, εκεί είχαμε ένα μπλέξιμο. Την χρονιά που ανέβηκα με την ομάδα που είχα αναλάβει στην Κροατία, καλόμαθε σε ένα αήττητο σερί. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, που παίξαμε στην πρώτη κατηγορία, του είπα να μην περιμένει κάτι ανάλογο! Ερχόταν, λοιπόν και μου έλεγε «Πάλι έχασες;» και κάναμε Hi5! Μαθαίνει, όμως!