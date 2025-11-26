ΠΑΟΚ: Χωρίς Μίρε έφτασε στη Θεσσαλονίκη η Μπραν

Η αποστολή της Μπραν βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγο πριν από τις 16.00 έφτασε η αποστολή της Μπραν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με μια πολύ σημαντική απουσία, αυτή του Φέλιξ Μίρε, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν στην Τούμπα στο ματς που θα διεξαχθεί αύριο (27/11, 19:45) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του League Phase του Europa League, με τον Φρέιρ Αλεξάντερσον να μην έχει μαζί του στο ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη τον χαφ, Φέλιξ Μίρε, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Πρόκειται για έναν κομβικό ποδοσφαιριστή, καθώς τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 30 αναμετρήσεις πετυχαίνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, ενώ είναι εκ των αρχηγών της ομάδας από τη Νορβηγία.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Μπραν. Λίγη ώρα νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 18:15 είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του προπονητή και ενός παίκτη.

Η αποστολή της Μπραν:

Τερματοφύλακες: Ντίνγκελαντ, Κλάουσεν

Αμυντικοί: Κνούντσεν, Μποάκι, Λάρσεν, Ντε Ρόεβε, Ντράγκσνες, Πέντερσεν, Χέλλαντ, Σόλτβελτ

Μέσοι: Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ρέμεμ, Σάντε

Επιθετικοί: Χάνσεν, Κάστρο, Φίννε, Χάαλαντ, Μάτισεν, Χόλμ