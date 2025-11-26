Λουτσέσκου: «Εχουμε χτίσει κάτι πολύ σπουδαίο, μια ομάδα που πολύ δύσκολα θα την κερδίσει οποιασδήποτε αντίπαλος»

Τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου πριν από την εντός έδρας αναμέτρησης με την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την Μπραν και το τι περιμένει να δει από τη νορβηγική ομάδα. «Περιμένω πράγματα από την ομάδα μου και όχι από την Μπραν. Είναι μια οργανωμένη ομάδα, που τρέχει αρκετά στο γήπεδο, δεν έχει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, είτε παίζει εντός, είτε εκτός έδρας, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Όλοι στον ΠΑΟΚ είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να πάρουμε μια νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Πάντως, περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Σ’ αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουμε τους αντιπάλους μας. Είναι ένα ματς 11 εναντίον 11. Η θέληση μπορεί να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο στο αυριανό παιχνίδι», σχολίασε ο Ρουμάνος προπονητής.

Μπορεί η ήττα από τον Παναθηναϊκό, μετά από ένα μεγάλο σερί νικών, να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια; «Πάντα όταν κερδίζεις έχει υπέρμετρη αυτοπεποίθηση. Ίσως δεν έχεις την πνευματική ένταση να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Μετά από ένα σερί νικών πάντα υπάρχει ο φόβος της ήττας. Κάποιες φορές το να χάσεις μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να αντιδράσεις και να επιστρέψεις. Το είχαμε και εμείς απέναντι στην Κηφισιά και αυτή η αντίδραση θα μας βοηθήσει, είναι σημαντική μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων».

Πως κρίνει όλο αυτό το ταξίδι με τον ΠΑΟΚ και τις 200 νίκες. «Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτή την φανταστική εμπειρία στον ΠΑΟΚ και όλα όσα έχω ζήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι απίστευτο. Στιγμές χαράς και λύπης. Στιγμές έντασης και στιγμές που ένοιωθα ότι είμαι στον ουρανό. Η αγάπη που έχω εισπράξει από τον κόσμο και την έχω ανταποδώσει είναι κάτι απίστευτο. Δεν είναι μόνο οι 200 νίκες αλλά η συνολική πορεία, όλο αυτό το ταξίδι που με κάνουν χαρούμενο»

Η αγάπη που έχει εισπράξει από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως ο Τάισον, ο Μεϊτέ, ο Οζντόεφ, που έχουν τοποθετηθεί δημοσίως και τον έχουν χαρακτηρίσει ως πατέρα του..

«Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω κάτι συγκρατημένο. Προσέξτε, δεν μπορούν να πουν κάτι διαφορετικό γιατί θα έχουν και πρόβλημα μαζί μου… Όσα έζησα την Κυριακή το βράδυ στα αποδυτήρια από τους παίκτες και τα στελέχη της ομάδας ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν γνώριζα το παραμικρό μέχρι να πεισθώ να πάω στα αποδυτήρια, όπου με περίμεναν οι παίκτες και το υπόλοιπο τιμ, νόμιζα ότι ήθελαν να πάρουν ρεπό, αλλά μου παρέδωσαν τη φανέλα για τις 200 νίκες και μια μπάλα με τις υπογραφές όλων των ποδοσφαιριστών. Κατάλαβα το πόσο ισχυρό είναι το δέσιμο. Ένιωσα μια θερμή συμμετοχή όλων, είδα ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν αρκετά να έχουν συμμετοχή, χαλάρωσα και αισθάνθηκα ότι η συμμετοχή όλων μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σημαντική συνοχή που μπορεί να μας οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα. Μάλλον έχουμε χτίσει κάτι πολύ σπουδαίο, μια ομάδα που πολύ δύσκολα θα την κερδίσει κάποιος αντίπαλος».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να διανύουμε την τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην Τούμπα με την παρούσα μορφή της δεν έδειξε να το έχει συνειδητοποιήσει. «Πραγματικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Για μας η Τούμπα είναι εδώ, όπως και ο κόσμος μας».

Πόσο πολύ πιο δύσκολη είναι η συνθήκη του αυριανού αγώνα, με δεδομένο ότι η Μπραν είναι η καλύτερη ομάδα στη διοργάνωση και από την άλλη θα απουσιάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. «Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αν μείνουμε στα στατιστικά, θα δούμε ότι η Μπραν δέχθηκε τέσσερα γκολ στο τελευταίο ματς. Ναι θα λείψει ο Κωνσταντέλιας, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Γιάννης δεν μπορεί να παίξει και στα 60 παιχνίδια και θα πρέπει η ομάδα να μάθει να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παραμικρή ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί στο ματς. Όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι δύσκολα. Θέλουμε να φτάσουμε πολύ ψηλά και το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια».