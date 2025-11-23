Στουρμ Γκρατς: Ηττήθηκε ξανά στην έδρα της πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
Κάτι παραπάνω από ένας μήνας έχει περάσει από την τελευταία φορά που η Στουρμ Γκρατς πανηγύρισε νίκη! Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (27/11, 22:00) ηττήθηκε μέσα στην έδρα της από την Λίντσερ με 1-3 για το πρωτάθλημα μένοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Γιούργκεν Ζάουμελ προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με σκόρερ τον Κιτεϊσβίλι, όμως όχι μόνο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, αλλά κατέρρευσε. Μέσα σε δύο λεπτά η Λίντσερ έφερε τα πάνω-κάτω φέρνοντας την ανατροπή πριν από το ημίχρονο. Το 1-3 στο 60' υποχρέωσε τον Ζάουμελ να προχωρήσει σε αλλαγές, η Στουρμ Γκρατς ανέβασε την απόδοσή της έχοντας και δοκάρι, όμως το σκορ δεν μεταβλήθηκε. Θυμίζουμε ότι η Στουρμ Γκρατς βρίσκεται στην 25η θέση του Europa League με μία και μόνο νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές, απέναντι στην Ρέιντζερς.
Ein Sonntag-Nachmittag, den wir ganz schnell abhaken müssen. Wir verlieren mit 1:3. #sturmgraz #AdmiralBL #STUASK— SK Sturm Graz (@SKSturm) November 23, 2025
STU 1:3 ASK |⏱️90+5' pic.twitter.com/RFZYhBuTDH
Ενδεκάδα Στουρμ Γκρατς
Κρίστενσεν, Μάλιτς (69' Χιερλάντερ), Όερμαν, Λαβαλί, Κάριτς, Γκόρεντς Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκβουάνι (68' Ρόζγκα), Κιτεϊσβίλι, Γκργκιτς (69' Γιάτα), Μαλόουν (46' Καγιόμπο)
