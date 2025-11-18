Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Ολιβιέ Λετάνγκ για τη συμπεριφορά του στο Λιλ–ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, τιμωρήθηκε από την πειθαρχική επιτροπή της UEFA για όσα συνέβησαν στη διάρκεια του ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ (3-4), όταν αναφέρθηκε στον Αλεξάντερ Τσέφεριν κατά τη διαμαρτυρία του για τη διαιτησία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Equipe, η πειθαρχική επιτροπή της UEFA, αφού άνοιξε φάκελο για «ανάρμοστη συμπεριφορά», επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον πρόεδρο της Λιλ, ο οποίος είχε προκαλέσει αίσθηση κατά το ημίχρονο του αγώνα. Ήδη τιμωρημένος στη Ligue 1 με τρεις αγωνιστικές (οι δύο με αναστολή) για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία, ο Λετάνγκ περίμενε τον Νίκολα Ντάμπανοβιτς, στον διάδρομο των αποδυτηρίων, κρατώντας το κινητό του και λέγοντάς του στα αγγλικά: «Έχω ήδη γράψει στον κ. Τσέφεριν. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι τρέλα». Οι Γάλλοι είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα για τον μη καταλογισμό πέναλτι στο τράβηγμα του Πάρντο από τον Κένι.

Σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο αγώνα, η Λιλ τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο 11.500 ευρώ για τη «χρήση καπνογόνων» και με ακόμη 22.000 ευρώ για «παρεμπόδιση της κυκλοφορίας» στον χώρο του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε επίσης με πρόστιμο 8.000 ευρώ για φθορές στο γήπεδο.