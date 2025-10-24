Ο ΠΑΟΚ σκόρπισε τον τρόμο στο πρώτο ημίχρονο του «Pierre Mauroy», που προηγήθηκε με 3-0 της Λιλ, άντεξε στο σφυροκόπημα διαρκείας των Γάλλων στην επανάληψη και πήρε μια τεράστια νίκη με 4-3 χάρη και στις επεμβάσεις του τρομερού Τσιφτσή! Δυο γκολ για τον Δικέφαλο ο Ζίφκοβιτς (έχασε και πέναλτι), σκόραραν και οι Μεϊτέ, Ντέλιας. Κόκκινη ο Κεντζιόρα. Δοκάρι στο 94' οι γηπεδούχοι και ακυρωθέν γκολ ως οφσάιντ στο 97'. ΓΑΛΛΙΑ, αποστολή: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Τι ζήσαμε απόψε το βράδυ στο «Πιέρ Μορουά» της Λιλ. Τι ματσάρα. Τι έπος. Τεράστιος ΠΑΟΚ, τεράστιο «διπλό» απέναντι στη γαλλική ομάδα και πρώτη νίκη του «Δικεφάλου», μετά από πέντε ματς, επί γαλλικού εδάφους!

Με τέσσερις αλλαγές ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ

Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενες οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα με το οποίο παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά» για την αναμέτρηση κόντρα στη Λιλ.

Ο Ρουμάνος προπονητής του «Δικεφάλου» είχε δεδομένες δύο απουσίες, αυτές των Οζντόεφ και Τάισον, ενώ προχώρησε σε μετρημένες, μόλις ακόμη δύο, αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που αγωνίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Τσιφτσής παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια (στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ), με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Ο Μεϊτέ στην επιστροφή του σε γνώριμα μέρη, μιας και η Λιλ ήταν ο δεύτερος σταθμός της καριέρας του, αποτελούσε μαζί με τον Καμαρά τους δύο εσωτερικούς μέσους και μπροστά τους ήταν οι Ντεσπόντοφ (δεξιά), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς (αριστερά), με τον Τσάλοφ να επιστρέφει, μετά από περίπου ένα μήνα, στην κορυφή της «ασπρόμαυρης» επίθεσης.

Τα «Μπουλντόκ» της Λιλ ξεκίνησαν με τον σπουδαίο Ολιβιέ Ζιρού στον πάγκο, τον Τούρκο τερματοφύλακα, Οζέρ, κάτω από τα δοκάρια, τους Σάντος, Μαντί, Ενγκόι, Βερντόνκ στην άμυνα. Ο αρχηγός Αντρέ με τον Ραγκουμπέρ είχαν καθήκοντα εσωτερικού χαφ, στα εξτρέμ ήταν οι Φερνάντεζ-Πάρντο και Κορέια. με τον Σαχραουί σε ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από τον Ιγκαμάνε.

Ένα τέλειο, μαγικό πρώτο 45λεπτο για τον ΠΑΟΚ

Το πρώτο 45λεπτο ήταν βγαλμένο από τα πιο τρελά «ασπρόμαυρα» όνειρα. Δεν υπήρχε έστω και ένας, που θα πίστευε πριν από την σέντρα, ότι στις τεράστιες οθόνες του «Πιέρ Μορουά» θα έδειχνε: Λιλ-ΠΑΟΚ 0-3 στο τέλος του πρώτου μέρους.

Κι όμως, το ποδόσφαιρο είναι τόσο ωραίο κάποιες φορές, που πλάθει ωραίες ιστορίες σαν αυτή που ζήσαμε στο πρώτο μισό της συγκλονιστικής βραδιάς στο γαλλικό Βορρά. Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος με τον Κωνσταντέλια και έβγαλε ανώδυνα την πίεση που του έβαλε η Λιλ με τον Πάρντο από τα αριστερά, εκεί όπου το μαρκάρισμα του ήταν ένας πονοκέφαλος με δεδομένες τις αργές επιστροφές του Ντεσπόντοφ.

Η στιγμή του Μεϊτέ

Ο Καμαρά βγήκε off νωρίς, με τον Μπιάνκο να παίρνει τη θέση του και δύο λεπτά μετά την είσοδο του Ιταλού στο τερέν ήρθε το πρώτο «ασπρόμαυρο» χτύπημα. Ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον Μεϊτέ και ο Γάλλος με αριστερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Οζέρ για το 0-1!

Μια πολύ ωραία ιστορία άρχισε να γράφεται στο χορτάρι του «Πιέρ Μορουά» με τον Σουαλιό Μεϊτέ να έχει περάσει στα νιάτα του από τη Λιλ (γι' αυτό δεν πανηγύρισε το γκολ), να μην έχει σκοράρει ποτέ ως παίκτης της γαλλικής ομάδας στε 41 αγώνες και να το κάνει στην επιστροφή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τι ωραίο που είναι το ποδόσφαιρο... Για την ιστορία του Μεϊτέ διαβάσατε από το πρωί στο Gazzetta!

Διπλό χτύπημα από «Ζίλε» και «Ντέλια»

Το δεύτερο «ασπρόμαυρο» χτύπημα ήρθε στο 23ο λεπτό. Αρχικά, με το αριστερό του Μεϊτέ ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα, με το αριστερό του Μιχαηλίδη δημιούργησε τη φάση για το δεύτερο γκολ από το αριστερό πόδι του Ζίβκοβιτς!

Ο Τσιφτσής συνέχισε να φωνάζει «παρών», όποτε η ομάδα και οι συνθήκες του αγώνα το απαιτούσαν για να φτάσουμε στο 42ο λεπτό και την στιγμή του μικρού μάγου του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα από τακουνάκι του Τσάλοφ, έκλεισε προς το πέναλτι και με δεξί «κοφτό» σουτ έστειλε τη μπάλα στην δεξιά γωνία για το 0-3! Απίστευτο! «ΠΑΟΚάρα κι άλλο γκολ» ζητούσαν οι εκστασιασμένοι 3.000 ΠΑΟΚτσήδες στις κερκίδες του «Πιέρ Μορουά».

Όλα για όλα η Λιλ

Ο Ζενασιό έκανε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Λιλ απείλησε στο 52' με το αριστερό σουτ του Ραχγκουμπέρ από το ημικύκλιο, που έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Η τύχη ήταν με τον ΠΑΟΚ, θα τη χρειαζόταν (και) την τύχη… Αυτό που ήθελε, κυρίως, ο «Δικέφαλος» ήταν καθαρό μυαλό χρειάζεται και όχι τόσο εύκολα πουλήματα της μπάλας και στατικές μπάλες, όπως το κόρνερ που έδωσε ο Κένι στη φάση του 1-3 από τον Αντρέ στο 57ο λεπτό.

Με δύο κεφαλιές η Λιλ ξαναμπήκε στο ματς

Η Λιλ ξαναμπήκε στο ματς. Η κερκίδα ζωντάνεψε και ο Ιγκαμανέ απείλησε με την συμπλήρωση μιας ώρας, αλλά ο Τσιφτσής ήταν εκεί, όπως και στην κεφαλιά του Εμπεμπά. Ο Ζενασιό έριξε και Ζιρού και Μπουαντί, η πίεση αυξανόταν όσα περνούσαν τα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κρατήσει μπάλα, για καλή του τύχη ο Τσιφτσής συνέχισε τις εντυπωσιακές αποκρούσεις, με τελευταία την κεφαλιά του Ιγκαμανέ. Ο Ελληνας τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στην πολύ ωραία κεφαλιά του Ιγκαμανέ με την οποία η γαλλική ομάδα μείωσε σε 2-3 στο 68ο λεπτό.

Το χαμένο πέναλτι του Αντρίγια

Ο Κωνσταντέλιας ζάλισε την άμυνα της Λιλ κέρδισε το πέναλτι στο 70ο λεπτό, όμως ο Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Οζέρ από την «άσπρη βούλα». Ο Τούρκος τερματοφύλακας είχε αποκρούσει τρία πέναλτι με τη Ρόμα, έπιασε και αυτό στην κακή εκτέλεση, είναι αλήθεια, του Σέρβου αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Η απάντηση του «Ζίλε»

Η αντίδραση των «ασπρόμαυρων» ήταν συγκλονιστική. Στο 74’ άλλαξαν πολλές πάσες, ο Μπάμπα έδωσε στον Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρος «έσκασε» μια αδιανόητη ντρίμπλα στον Μενιέ και πάσαρε στο πέναλτι με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί με αριστερό πλασέ για το 2-4! Η απάντηση του «Ζίλε».

Αντί για 2-5, έγινε 3-4!

Το ματς της χρονιάς δεν είχε τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 2-5, αλλά στο γύρισμα του Κένι από δεξιά ο Γιακουμάκης από τη μικρή περιοχή «σημάδεψε» τον Οζέρ και στη συνέχεια η Λιλ μείωσε εκ νέου στο γκολ (3-4) με το δυνατό σουτ του Ιγκαμανέ.

Ο Τσιφτσής είπε «όχι» στο σουτ του Ιγκαμανέ, το δοκάρι στην κεφαλιά του… Κεντζιόρα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ μαζί με το VAR που ακύρωσε το γκολ του Αντρέ ως οφσάιντ.

MVP: Δύο γκολ, ασίστ, μάχες παντού. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν σπουδαίος, παρά το χαμένο πέναλτι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Συγκλονιστική εμφάνιση από Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Τσιφτσή, φυσικά, Μπιάνκο.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ενγκόι και Σάντος ήταν πηγή κινδύνου για τη γαλλική άμυνα. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε εκεί με Ζίβκοβιτς.

Η ΓΚΑΦΑ: Το πολύ άσχημα εκτελεσμένο πέναλτι του «Ζίλε».

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Νίκολα Νταμπάντοβιτς από το Μαυροβούνιο πήγε σε on the field εξέταση της φάσης του 40’ για το στιγμιαίο το κράτημα του Κεντζιόρα πάνω στον Πάρντο και έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση. Απέβαλε χωρίς λόγο τον Πολωνό στόπερ του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπαλάρα, έβαλε τέσσερα γκολ στη Λιλ και έφυγε για πρώτη φορά με το «διπλό» από τη Γαλλία. Τεράστια νίκη σε ένα συγκλονιστικό ματς, που δείχνει ότι έχει γυρίσει για τα καλά το κουμπί.

Λιλ (Μπρούνο Ζενεσιό): Οζέρ, Σάντος (46’ Μενιέ), Μαντί, Ενγκόι (46’ Εμπεμπά), Βερντόνκ Αντρέ, Ραγκουμπέρ (61’ Μπουαντί), Φερνάντεζ-Πάρντο, Κορέια (61’ Ζιρού), Σαχραουί (88’ Χάραλντσον), Ιγκαμανέ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (16’ Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ (81’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (66’ Γιακουμάκης).