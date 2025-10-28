Πρόεδρος Λιλ: Η UEFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία για το ξέσπασμά του στον διαιτητή απέναντι στον ΠΑΟΚ

Άρτεμις Κλεφτάκη
Έγινε έξαλλος προς τους διαιτητές στην αναμέτρηση Λιλ - ΠΑΟΚ ο πρόεδρος των Λιλουά και θα το... πληρώσει, αφού η UEFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Ολιβιέ Λετάν.

Η στάση του προέδρου της Λιλ, Ολιβιέ Λετάν, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Λιλουά με τον ΠΑΟΚ για το Europa League την περασμένη Πέμπτη (23/10), δεν πέρασε απαρατήρητη φυσικά από την UEFA και ο ισχυρός άντρας της γαλλικής ομάδας αναμένεται να τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με την «Equipe», η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Λετάν για «ακατάλληλη συμπεριφορά», προφανώς για τα σχόλια που έκανε με αποδέκτη τόσο τον Μαυροβούνιο διαιτητή Νίκολα Νταμπάνοβιτς, όσο και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Θυμίζουμε ότι ο Λετάν είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για τη φάση του 40ού λεπτού φωνάζοντας για πέναλτι στο τράβηγμα του Κεντζιόρα πάνω στον Φερνάντες-Πάρδο. Μάλιστα, είχε κατευθυνθεί στη φυσούνα για να ζητήσει τα... ρέστα από τον Νταμπάνοβιτς αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο, έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν», σχόλιο που ενόχλησε την UEFA.

