Ο Φίλιπ Τζούρισιτς σκόραρε το τέρμα που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό απέναντι στην Μάλμε και στον ίδιο μια πρωτιά που έχει τη δική της σημασία βάσει και της θέσης του.

Σε μία οριακή βραδιά, όπως ήταν η χθεσινή για τον Παναθηναϊκό, όπου η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω και οι δύο ομάδες είχαν τα δικά τους καλά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, ο Φίλιπ Τζούρισιτς ήταν εκεί να δώσει τη λύση στην ομάδα του και μαζί μία νίκη που είχε μεγάλη ανάγκη.

Μπορεί το τελείωμα να μην ήταν ανάλογο του επιπέδου του Σέρβου και σε κείνα που αυτός μας έχει συνηθίσει, όμως κατέληξε να είναι αρκετό για να κάνει την δουλειά.

Ο «πράσινος» τοξότης έδρασε ξανά κι έβαλε στο σακούλι των «πρασίνων» τους τρεις βαθμούς κι ένα σημαντικό μπουστ στην αυτοπεποίθησή τους ενώ παράλληλα εδραιώθηκε στην πρώτη θέση μίας πολύ σημαντικής κατηγορίας για το «τριφύλλι».

Η κορυφή του Τζούρισιτς και το 14ο... πράσινο βέλος

Το γκολ αυτό που σημείωσε ο Φίλιπ Τζούρισιτς, πέρα από τα πράγματα που προείπαμε πως απέφερε στο «τριφύλλι», βοήθησε και τον ίδιο να εδραιωθεί στην κορυφή μίας σημαντικής λίστας.

Μία πρωτιά που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην ομάδα αυτή, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αποτελεσματικότητά της τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Το τέρμα αυτό που σκόραρε ο Σέρβος επιθετικός μέσος ήταν το 14ο συνολικά από την έναρξη της προηγούμενης σεζόν.

Το νούμερο αυτό μπορεί να μην φαντάζει μεγάλο γενικά, ακόμα και για έναν παίκτη που παίζει ως εξτρέμ ή ως επιθετικός μέσος, ωστόσο είναι αρκετό για να τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού από την έναρξη της προηγούμενης σεζόν.

Ναι, καλά διαβάσατε. Τα 14 γκολ που έχει σημειώσει ο Σέρβος αποτελούν την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στους παίκτες που βρίσκονται ή και βρίσκονταν στο ρόστερ των «πρασίνων».

Πίσω του βρίσκονται οι Τετέ με 12 και Ιωαννίδης με 11, που είναι και οι μόνοι δύο ακόμη, οι οποίοι έχουν πετύχει διψήφιο νούμερο τερμάτων.

Τζούρισιτς 14 Τετέ 12 Ιωαννίδης 11 Γερεμέγεφ 8 Μπακασέτας 4

Αν κοιτάξουμε την λίστα αυτή απομονώνοντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τότε βλέπουμε τον Σέρβο να χάνει οριακά την πρωτιά. Εκείνος είναι στην δεύτερη θέση μαζί με τον Ιωαννίδη με τους δυό τους να έχουν από 5 τέρματα έκαστος και μόνο τον Τετέ να έχει περισσότερα, 6 τον αριθμό.