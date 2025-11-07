Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Λουτσέσκου... αυτοδύναμος με 62%!

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Λουτσέσκου κόντρα στον Παναθηναϊκό, τα μεγάλα ματς σε Αγγλία και Ιταλία, το σερί του Μπαπέ, η άμυνα της Άρσεναλ και όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν την αγωνιστική στα Crazy Stats!

Το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» έχουν χάσει μόλις 1 από τα 19 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα (από τον Ολυμπιακό τον Μάιο), ενώ μπροστά στο κοινό τους έχουν κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Θα πετύχουν τώρα την 3η διαδοχική τους νίκη στο ζευγάρι, κάτι που για τελευταία φορά είχε συμβεί τον Μάρτιο του 2015; Στο 2.35 βρίσκουμε τον άσο. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός έχει να ηττηθεί σε συνεχόμενα παιχνίδια στη Super League από τον Μάιο του 2014.

Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έγιναν η πρώτη ομάδα φέτος με 4 διαδοχικές νίκες, ενώ προέρχονται από 3 σερί εκτός έδρας νίκες στη Super League χωρίς να δεχθούν γκολ για το καλύτερο σερί τους από τον Φεβρουάριο του 2022. Εξάλλου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στην Ελλάδα το 2014, έχει κερδίσει τα 16 από τα 26 παιχνίδια του με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Στο ίδιο διάστημα, κανένας άλλος προπονητής δεν έχει σημειώσει πάνω από 6 νίκες! Το διπλό πληρώνει 2.85.

Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε τα αυτογκόλ, ο Κάρολ Σφιντέρσκι, που θα αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, έχει πετύχει τα 4 από τα 8 τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Θα βρει και πάλι δίχτυα ο Πολωνός; Σε απόδοση 3.40 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σφιντέρσκι.

Σίτι – Λίβερπουλ: «Σκοτώνει» τους πρωταθλητές

Το πρόγραμμα της Premier League κλείνει το απόγευμα της Κυριακής με τη μεγάλη αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ. Οι Citizens έχασαν και τα 2 περσινά μεταξύ τους παιχνίδια, όμως στο γήπεδό της δεν έχουν ηττηθεί σε σερί ματς από τους Reds από το 1991. Επίσης, η Σίτι έχει κερδίσει τα 10 από τα 12 προηγούμενα ματς κόντρα στην πρωταθλήτρια, με την τελευταία τέτοια νίκη να σημειώνεται τον Φεβρουάριο του 2021 στο εντυπωσιακό 4-1 επί της Λίβερπουλ στο Anfield. Συν ότι οι «κόκκινοι» έχουν χάσει και στις 3 τελευταίες εξόδους τους στο πρωτάθλημα (4 ήττες έχουν να κάνουν από το 2012). Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.90.

4 - Erling Haaland is only the third player ever to score 2+ goals in four or more consecutive Premier League home appearances, after Robbie Fowler (4 across 1995/1996) and Luis Suárez (5 in 2013). Phenomenal. pic.twitter.com/vnVwLx5skH — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2025

Από εκεί και πέρα, στα μεγάλα ματς ξεχωρίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εντυπωσιάζει φέτος και χρειάζεται άλλα 2 γκολ, για να φτάσει στα 100 στην Premier League. Ο Νορβηγός έχει φτάσει σε αυτό το νούμερο σε 107, τη στιγμή που ο πιο «γρήγορος» στα 100 γκολ μέχρι τώρα ήταν ο Άλαν Σίρερ, που το πέτυχε σε 124 εμφανίσεις… Στο 3.70 η απόδοση για να ανοίξει το σκορ ο Χάαλαντ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει επιστρέψει στα γκολ και έπιασε τον Γουέιν Ρούνεϊ σε συνολικά τέρματα και ασίστ με μία ομάδα στην Premier League στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο Άγγλος σταμάτησε στα 183 γκολ & 93 ασίστ, ενώ ο Αιγύπτιος βρίσκεται στα 188 γκολ & 88 ασίστ. Κόντρα στη Σίτι, μάλιστα, ο επιθετικός της Λίβερπουλ έχει 9 γκολ και 6 ασίστ, επιδόσεις που δεν έχει κανένας άλλος επί των Citizens στην ιστορία του πρωταθλήματος. Σε απόδοση 2.15 η επιλογή για 10+ στην αγορά «Πόντοι παίκτη» για τον Σαλάχ.

Ίντερ – Λάτσιο: Σκοράρουν και οι δύο

Το πρόγραμμα της Serie A κλείνει με το μεγάλο ματς ανάμεσα σε Ίντερ και Λάτσιο. Οι «νερατζούρι» θα προσπαθήσουν να συμπληρώσουν 6 ματς χωρίς ήττα στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2010, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα. Ο άσος προσφέρεται στο 1.39.

1 - Inter have won each of their first 4 matches in a single season in Champions League/European Cup for the first time in their history. Snake.#InterKairat #UCL pic.twitter.com/mE1lf8YUdu — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2025

Τα δύο τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, πάντως, στο Μιλάνο έληξαν ισόπαλα (1-1 και 2-2), όταν η Ίντερ είχε προβάδισμα 6 βαθμών στη βαθμολογία από τους «λατσιάλι», όπως συμβαίνει και τώρα… Η ισοπαλία πληρώνει 5.00. Από εκεί και πέρα, στα 5 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς στο Meazza βρήκαν δίχτυα και οι δύο ομάδες, με το G/G να προσφέρεται στο 1.93, ενώ σημειώθηκαν 3,4 τέρματα κατά μέσο όρο, με το Over 2,5 να πληρώνει 1.65. Τέλος, θα αναμετρηθούν οι ομάδες που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στα πρώτα 15’ των αγώνων στη Serie A (από 4). Βρίσκουμε το G/G στο πρώτο ημίχρονο στο 4.60.

bwin Quick Hits

Η ΑΕΚ έχει κερδίσει στις 5 από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα του ΟΦΗ για το πρωτάθλημα, χάνοντας το μοναδικό ματς που δεν σκόραρε (2-0 τον Οκτώβριο του 2023). Θα διευρύνουν το σερί τους οι φιλοξενούμενοι; Το διπλό πληρώνει 1.46.

Κανένα από τα 11 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του με αντίπαλο τον Αστέρα δεν έχασε ο Άρης, κερδίζοντας 9 από αυτά. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, προέρχονται από 6 διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στη Super League, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 2012. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.77.

Ο Λεβαδειακός κέρδισε και τα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό και, μάλιστα, χωρίς να δεχθεί γκολ. Ο άσος πληρώνει 1.55, ενώ αν συνδυαστεί με N/G 2.40.

Ο Παναιτωλικός δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο τη Λάρισα στο παρελθόν. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.20 ο άσος.

Ο Ατρόμητος δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία του. Θα συνεχιστεί και με αντίπαλο τον Βόλο; Στο 1.88 το 2 DNB.

Η αγωνιστική στην Αγγλία ξεκινάει με το ματς ανάμεσα σε Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Spurs κέρδισαν και τα 2 περσινά μεταξύ τους παιχνίδια και τώρα θα ψάξουν 3η διαδοχική νίκη στο ζευγάρι, κάτι που έχουν να πετύχουν από τη σεζόν 1959-60. Άλλωστε, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις! Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.75.

Από την άλλη, όμως, η Γιουνάιτεντ τρέχει αήττητο σερί 4 αγώνων, τη στιγμή που η Τότεναμ δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά μπροστά στο κοινό της. Ο Τόμας Φρανκ έχει κερδίσει μόλις 3 από τα 16 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του για την Premier League στον πάγκο των Μπρέντφορντ, Τότεναμ. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.37.

8 - Arsenal have won their last eight games in all competitions without conceding, a joint-record for an English top-flight club along with Preston in 1889 and Liverpool in 1920. Consistent. pic.twitter.com/qh49XAj4YD — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2025

Η Άρσεναλ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της εντυπωσιακής μέχρι τώρα Σάντερλαντ. Οι «κανονιέρηδες», πάντως, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 15 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει και τα 5 πιο πρόσφατα από αυτά. Στο 1.39 προσφέρεται το διπλό. Παράλληλα, η ομάδα του Αρτέτα εντυπωσιάζει αμυντικά, σημειώνοντας 4 διαδοχικές νίκες με 0 παθητικό στην Premier League. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 5 παιχνίδια ήταν το 1987. Θα το επαναλάβει η Άσρεναλ; Σε απόδοση 1.98 ο συνδυασμός του 2 με το N/G.

Μεγάλο ματς στη Γαλλία το βράδυ της Κυριακής, όταν η Λυών υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι «λιονέ» έχουν χάσει και 4 προηγούμενα παιχνίδια στο ζευγάρι, σερί που είναι το χειρότερο από το 1991, ενώ έχουν δεχθεί γκολ και στα 11 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς εντός έδρας. Το διπλό πληρώνει 1.87.

Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε και στα 8 τελευταία του ματς στο πρωτάθλημα. Τώρα, έχει τη δυνατότητα να γίνει ο πρώτος παίκτης στη LaLiga, που σκοράρει σε 9+ διαδοχικά παιχνίδια μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018. Θα τα καταφέρει στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο; Στο 1.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπαπέ.

Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Θέλτα, κόντρα στην οποία σκοράρει για 12 διαδοχικά παιχνίδια (29 συνολικά), επίδοση που είναι η κορυφαία της στο ζευγάρι από το 1995. Βέβαια, από την άλλη, οι «μπλαουγκράνα» δεν πείθουν αμυντικά. Ο συνδυασμός G/G & Over 2,5 πληρώνει 1.73.

Ντέρμπι στο Τορίνο, όπου η Γιουβέντους υποδέχεται την «Γκρανάτα», από την οποία ηττήθηκε μόνο σε 1 από τα 18 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (1-2 τον Απρίλιο του 2015). Εντός έδρας οι «μπιανκονέρι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 19 τελευταία ντέρμπι, κερδίζοντας και τα 3 τελευταία. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.49. Από εκεί και πέρα, ο Γιλντίζ σκόραρε και στα 2 περσινά ντέρμπι για το πρωτάθλημα. Μόνο ο Βιάλι κατάφερε στο παρελθόν να σκοράρει και στα 3 πρώτα του παιχνίδια κόντρα στην Τορίνο το 1996 (στην εποχή των 3 βαθμών για τη νίκη). Στο 2.85 βρίσκουμε τώρα την απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γιλντίζ.

Η Μπάγερν συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της και τώρα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουνιόν στο Βερολίνο. Οι Βαυαροί δεν έχουν χάσει κανένα από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Bundesliga, ενώ με νίκη θα ισοφαρίσει το δικό της ρεκόρ από το 2015, όταν υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα είχε κερδίσει και τα 12 πρώτα ματς της σεζόν στο πρωτάθλημα. Τέλος, η Μπάγερν έχει πετύχει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 17 τελευταία ματς στην Bundesliga και κυνηγάει το δικό της ρεκόρ από το 2013-14 με 20 παιχνίδια στη σειρά. Στο 1.57 ο συνδυασμός 2 με Over 2,5.

15 – FC Bayern Munich have now won 15 competitive matches in a row – since being promoted to the Bundesliga in 1965, the Munich team had only achieved such a streak once before, winning 23 in a row under Hansi Flick in 2020). History. pic.twitter.com/fcKxJlUMac — OptaFranz (@OptaFranz) November 1, 2025

Η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αμβούργο, επί του οποίου μετράει 5 διαδοχικές νίκες στην Bundesliga, σερί που είναι το μεγαλύτερό της στο ζευγάρι από το 1963. Δεν έχει δεχθεί γκολ, μάλιστα, στα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Συν ότι υπό τις οδηγίες του Κόβατς οι Βεστφαλοί έχουν κερδίσει και τα 3 ματς κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν χωρίς να δεχθούν ούτε ένα γκολ, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 1992. Βρίσκουμε το διπλό στο 1,68, ενώ αν συνδυαστεί με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 3.40.

Η Ατλέτικο έχει σκοράρει και στα 11 παιχνίδια της μέχρι τώρα στη σεζόν. Αν βρει ξανά δίχτυα, θα έχει κάνει την κορυφαία της επίδοση από το 1982. Η Λεβάντε, πάντως, είναι πάντα άβολος αντίπαλος, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στους «ροχιμπλάνκος». Το G/G προσφέρεται στο 2.00.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί τη Λιντς και πιθανότατα δεν θα έχει καλύτερη ευκαιρία να βάλει τέλος στο αρνητικό της σερί χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 13 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας. Θα τα καταφέρει; Στο 2.20 ο άσος.

Η Νάπολι δοκιμάζεται στην έδρα της φορμαρισμένης Μπολόνια. Και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια τους παιχνίδια στην έδρα των «ροσομπλού» έληξαν ισόπαλα και μόνο το 1989 είδαμε περισσότερες διαδοχικές ισοπαλίες στο ζευγάρι. Τώρα, η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.10.

Η Ρόμα έχει κερδίσει τα 8 από τα 10 προηγούμενα ματς κόντρα στην Ουντινέζε, όπως και τα 5 τελευταία. Θα φτάσει ξανά στη νίκη; Στο 1.55 ο άσος.

Η Βιγιαρεάλ κάνει το καλύτερό της ξεκίνημα στη LaLiga από το 2010, ενώ έχει κερδίσει και τα 5 πιο πρόσφατα ματς με αντίπαλο την Εσπανιόλ. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.37 το διπλό.

Κανένα από τα 3 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Οσασούνα δεν έχει κερδίσει η Σεβίλλη για το πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή, πάντως, η Οσασούνα αγνοεί τη νίκη για 9 διαδοχικές εξόδους στη LaLiga, σερί που είναι το χειρότερό της από τον Ιανουάριο του 2022. Το παιχνίδι… φωνάζει ισοπαλία, που προσφέρεται σε απόδοση 3.25.

10 - #Fiorentina have lost 6 of their first 10 #SerieA games for the third time (D4), after 1939-40 and 2001-02 seasons; Stefano #Pioli has gone 10 Serie A games in a row without a win in charge of a team for the second time, after November 2006-January 2007 with Parma. Dark. — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 2, 2025

Η Φιορεντίνα ψάχνει ακόμα την πρώτη νίκη και δοκιμάζεται στην έδρα της Τζένοα, από την οποία δεν χάνει για 9 σερί ματς στη Serie A. Οι «βιόλα», μάλιστα, κέρδισαν και τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρουν και φέτος; Στο 2.70 το διπλό.

Και οι δύο ομάδες βρήκαν δίχτυα και στα 8 παιχνίδια ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον για την Premier League στο Selhurst Park. Βρίσκουμε τώρα το G/G στο 1.60.

Η Έλτσε έχει χάσει και τα 6 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα. Δεν σκόραρε καν, μάλιστα, στις 5 από αυτές τις ήττες. Θα επιβληθούν ξανά οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.70 βρίσκουμε το διπλό.

Στην Ολλανδία, η Αϊντχόφεν δοκιμάζεται στην έδρα της Άλκμααρ, αλλά έχει καλή παράδοση στο ζευγάρι τα τελευταία χρόνια, μετρώντας 4 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες. Η ομάδα του Μπος, μάλιστα, έφτασε τις 10 σερί εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, ψάχνοντας την 11η, που έχει πετύχει μόνο άλλες 4 φορές στο παρελθόν. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.15.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



