Η Μπραν είναι η επόμενη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε τη Γιουνγκ Μπόις με 4-0 κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση.

Ο Δικέφαλος έχει δεύτερο σερί ματς στην έδρα του. Για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League θα υποδεχθεί τη νορβηγική Μπραν και με νίκη θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά.

Το ματς στην Τούμπα θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 19.45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League