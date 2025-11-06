Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έπαιζε από το 5' με παίκτη παραπάνω και με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και απολαυστικό ποδόσφαιρο... σκόρπισε την Γιουνγκ Μπόις (4-0), κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Μπιάνκο, Γιακουμάκης, Ντέλιας και Μπάμπα οι σκόρερ.

Μαγική βραδιά στην Τούμπα που «μέθυσε» με την εντυπωσιακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να συντρίβουν τη Γιουνγκ Μπόις με 4-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με ιταλικό «άρωμα» και Τσιφτσή

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στη γεμάτη Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Ιταλό Αλεσάντρο Βολιάκο για παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη στη θέση του τιμωρημένου Τόμας Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας και τον συμπατριώτη του, Αλεσάντρο Μπιάνκο για να αποτελέσει μαζί με τον Σουαλιό Μεϊτέ το δίδυμο στη μεσαία γραμμή.

Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε και πάλι ο Αντώνης Τσιφτσής, με την τετράδα της αμυντικής γραμμής να αποτελείται από τους Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Μπιάνκο ήταν τα δύο εξάρια στον άξονα, με τον Γάλλο να είναι πιο μπροστά και με διαφορετικό ρόλο στο χορτάρι.

Στη μεσοεπιθετική γραμμή ήταν ο Ντεσπόντοφ μαζί με τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, ενώ ο Γιακουμάκης στην κορυφή της επίθεσης.

Η Γιούνγκ Μπόις παρατάχθηκε στο τερέν της Τούμπας με σχηματισμό 4-2-3-1, και τον Χεράρντο Σεοάνε να ξεκινάει το ματς με τους: Κέλερ, Ζαντζάμ, Ζουκρού, Βιρτζίνιους, Κόρδοβα, Σάντσες, Φάσναχτ, Γιάνκο, Λάουπερ, Γκιγκόβιτς, Ραβελόσον.

Μια διαφορετική συνθήκη 45 λεπτών

Το ματς ξεκίνησε με μια όχι και τόσο ιδανική συνθήκη για τον ΠΑΟΚ και την (δικαιολογημένη) αποβολή του Γκιγκόβιτς. Η Γιουνγκ Μπόις «μαζεύτηκε» πολύ στην άμυνά της, οι παίκτες του Λουτσέσκου χαλάρωσαν στην ιδέα και μόνο, ότι ο αντίπαλος παίζει με παίκτη λιγότερο από το 6ο λεπτό.

Ο Ντεσπόντοφ πριν την αποβολή και ο Κωνσταντέλιας στη συνέχεια είχαν δύο αδύναμα τελειώματα προς την εστία του Κέλερ. Ο Μεϊτέ έχοντας τον Μπιάνκο να σκουπίζει τα πάντα δίπλα του, δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Ελβετού τερματοφύλακα και την κερκίδα να ζητάει επιτακτικά ένα γκολ.

Ο Ντεσπόντοφ σπατάλησε μια πολύ καλή στιγμή (23’), οι «ασπρόμαυροι» μεγάλωναν ολοένα και περισσότερο την πίεση τους, ο Κωνσταντέλιας προσπαθούσε με ατομικές ενέργειες να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το γκολ, που δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ στα πρώτα 45 λεπτά.

Ο Μπιάνκο έλυσε το γόρδιο δεσμό

Με εννιά παίκτες πίσω από την μπάλα η Γιουνκ Μπόις ήθελε να βάλει δύσκολα στους παίκτες του Λουτσέσκου, με τους «ασπρόμαυρους» να μπαίνουν στο β’ μέρος με διάθεση να πιέσουν πολύ περισσότερο και να βρουν το γκολ.

Η κεφαλιά του Ντεσπόντοφ και το σουτ του Γιακουμάκη μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό έμοιαζαν με προειδοποιητικές βολές για να έρθει ο Αλεσάντρο Μπιάνκο από την πίσω ζώνη σαν άλλος Οζντόεφ, με σουτ στην κίνηση, μετά την εκπληκτική ενέργεια του Ντέλια και την ασίστ του Μπάμπα, να ανοίξει το σκορ (1-0) στο 54ο λεπτό.

Την σκόρπισε στους τέσσερις ανέμους

Ο ΠΑΟΚ έδειξε αποφασισμένος να βρει δεύτερο και τρίτο γκολ και τέταρτο γκολ. Στη League Phase όλα μετράνε και τα βρήκε πρώτα με τον Γιακουμάκη, για να ακολουθήσουν ο Κωνσταντέλιας και ο Μπάμπα.

Η αρχή έγινε με τον Γιακουμάκη στο 67ο λεπτό. Η πρώτη επαφή με την μπάλα του Οζντόεφ και η ασίστ στον Κρητικό σέντερ φορ, που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Μια επιθετική ενέργεια, που ξεκίνησε από τον Ζίβκοβιτς, βγαλμένη από το μπλοκάκι του Λουτσέσκου!

Ο «Δικέφαλος» έψαξε το τρίτο γκολ και από την στιγμή που ο Κωνσταντέλιας βρήκε χώρο μέσα στη μεγάλη περιοχή αυτό ήρθε μετά την εναλλαγή της μπάλας από τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς. Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα και εκτέλεσε τον Κέλερ για το 3-0 στο 72ο λεπτό.

Ο Ζίβκοβιτς, που είχε έρθει από τον πάγκο, δημιουργούσε με τις εξαιρετικές ενέργειες του και ο Μπάμπα είπε «ευχαριστώ» στον Κένι για την ασίστ του Άγγλου μπακ, που έφτιαξε το 4-0, ενώ απέμεναν δεκαπέντε λεπτά για το φινάλε της αναμέτρησης.

MVP: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμοιαζε ασταμάτητος και σφράγισε μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά με ένα υπέροχο γκολ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι δύο Αλεσάντρο του ΠΑΟΚ, Μπιάνκο και Βολιάκο, μαζί με τον Ζίβκοβιτς που ήρθε από τον πάγκο και από τα δικά του πόδια δημιουργήθηκαν τα τρία από τα τέσσερα γκολ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αμυντική γραμμή της Γιουνγκ Μπόις «έλιωσε» σαν ελβετικό τυρί.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Γκιγκόβιτς πήγε τόσο άγαρμπα πάνω στον Γιακουμάκη που άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο από το 6ο λεπτό. Πόσο να άντεχαν οι Ελβετοί…

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς κλήθηκε από τον VAR (Μάρκοβιτς) να εξετάσει και να αναβαθμίσει από κίτρινη σε κόκκινη την κάρτα στον Γκιγκόβιτς για το μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στον Γιακουμάκη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πω, πω μια ΠΑΟΚάρα! Να την πιεις στο ποτήρι! Ένας ΠΑΟΚ που επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση πετώντας από «τεσσάρα» σε «τεσσάρα» στην Ευρώπη και βελτιώνοντας πάρα πολύ τη βαθμολογική θέση του. Η Τούμπα αποθέωσε φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του δημιουργού της τωρινής ομαδάρας: Ραζβάν Λουτσέσκου! Η Γιουνγκ Μπόις θα ακούει Ελλάδα και θα αλλάζει δρόμο…

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Μπιάνκο (66’ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (62’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (79’ Πέλκας), Τάισον (79’ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (79’ Τσάλοφ)

Γιουνγκ Μπόις (Χεράρντο Σεοάνε): Κέλερ, Ζαντζάμ, Ζουκρού, Βιρτζίνιους (46’ Μοντέιρο), Κόρδοβα (75’ Μπεντία), Σάντσες (66’ Πεχ), Φάσναχτ (74’ Κόλεϊ), Γιάνκο (88’ Άντριους), Λάουπερ, Γκιγκόβιτς, Ραβελόσον.

