Μπενίτεθ: «Σημαντική νίκη, θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για την συνέχεια»
Ο Παναθηναϊκός με «χρυσό» σκόρερ τον Τζούρισιτς κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επί της Μάλμε στη Σουηδία επικρατώντας με 1-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του λέγοντας επίσης πως αυτό το τρίποντο θα δώσει στην ομάδα του ώθηση για την συνέχεια.
Αναλυτικά ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Το ξέραμε ότι θα ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, γι’ αυτό και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους ποδοσφαιριστές μου για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Είχαμε πει και χθες ότι αυτό που θέλουμε εμείς είναι προσπάθεια.
Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη για μας. Είδαμε όταν ακόμη και στο τέλος μας πίεσαν για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, η ομάδα αντέδρασε πολύ καλά κι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία.
Οπότε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, είναι μία σημαντική νίκη για μας που θα μας δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».
